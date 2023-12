'Barbie' arrasa en los Critics Choice Awards y se convierte en la película más nominada de la historia

Tras colocarse como gran favorita en los Globos de Oro con nueve nominaciones, 'Barbie', la cinta de Greta Gerwig, también lidera las candidaturas de los Critics Choice Awards 2024. La película protagonizada por Margot Robbie opta a 18 premios, convirtiéndose así en la cinta más nominada en la historia de los galardones.

Anteriormente, el récord lo ostentaban 'Todo a la vez en todas partes' y 'La forma del agua', que anotaron 14 nominaciones cada una. 'Barbie' opta, entre otros, a los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz para Margot Robbie, mejor actor de reparto para Ryan Gosling, mejor actriz de reparto para America Ferrera y mejor canción original por tres temas: 'Dance the Night', 'I'm Just Ken' y 'What Was I Made For?'.

'Oppenheimer' de Christopher Nolan y 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos cuentan con 13 nominaciones cada una, incluyendo el premio a mejor película. Completan la categoría de mejor película 'American Fiction' de Cord Jefferson, 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese, 'El color púrpura' de Blitz Bazawule, 'Los que se quedan' de Alexander Payne, 'Maestro' de Bradley Cooper, 'Vidas pasadas' de Celine Song y 'Saltburn' de Emerald Fennell.

La ceremonia de entrega de la 29.ª edición de los Critics Choice Awards tendrá lugar el 14 de enero en Los Ángeles. La gala, que contará con Chelsea Handler como presentadora, se podrá ver en Estados Unidos a través de The CW.