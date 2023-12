The Steepwater Band: Tormenta de guitarras eléctricas

Los adeptos al rock americano de raigambre clásica han disfrutado este fin de semana de un apetitoso banquete servido en el templo zaragozano del género, el Rock & Blues Café, cuyo escenario acogió el viernes a The Screamin’ Cheetah Wheelies y el sábado a The Steepwater Band, dos formaciones de acreditado prestigio entre los seguidores de este tipo de sonidos. Los primeros, en su gira de despedida, y capitaneados por un Mike Farris pletórico de voz, exhibieron un espectacular sonido, seguramente el mejor que se haya escuchado nunca en la sala del Tubo.

Mas hoy toca centrarnos en The Steepwater Band, cuarteto de Chicago que ha visitado la ciudad con frecuencia y nunca decepciona; al parecer, el sábado incluso había venido gente de fuera a verlos en acción. La banda que lidera el cantante y guitarrista Jeff Massey recoge la herencia setentera, desde el hard rock tipo Led Zeppelin o Free a los influjos sureños (de Allman Brothers a The Black Crowes), todo ello pespunteado por toques de blues, de boogie rock a lo ZZ Top, de country, de espíritu honky tonk.

the steepwater band **** Músicos: Jeff Massey, voz y guitarra; Eric Saylors, guitarra y voces; Joe Bishop, bajo; Joe Winters, batería. Lugar: Rock & Blues de Zaragoza. Asistencia: Casi lleno. Sábado, 2 de diciembre de 2023.

Es decir, no descubren nada nuevo, pero ponen en práctica un sonido rugoso y peleón no exento de calidad instrumental, que se manifiesta de forma muy explícita cuando Massey y el otro guitarrista, Eric Saylors, se enzarzan en feroces duelos de dobles punteos. Su actuación fue creciendo en intensidad a través de temas como ‘Silver lining’, ‘Sharp tongue’, ‘Shift’, ‘Broken spirit blues’ o ‘High and humble’, hasta desembocar en un apoteósico final cuando invitaron al guitarrista zaragozano Coco Ferrer (de Mama Kin) para marcarse una poderosa cabalgada de guitarras eléctricas a lomos de ‘Down by the river’ de Neil Young que duró quince minutos. Sí, los argumentos sonoros de The Steepwater Band no destacan por su originalidad, pero siguen siendo de probada eficacia.