Santiago Posteguillo: "A veces se atribuye a la suerte lo que realmente es fruto del trabajo"

Esta es su segunda novela sobre Julio César, y no la última. Narrar su vida es un esfuerzo titánico...

Sigo trabajando como al principio y mantengo el proyecto de hacer seis libros, lo que se denomina una hexalogía.

¿Cuánto tiempo ha invertido en crear este nuevo volumen?

Un año y siete meses. La anterior, ‘Roma soy yo’, se publicó en abril de 2022 y fue entonces cuando comencé esta.

¿Qué aspectos le han resultado más complicados a la hora de afrontar la tarea?

Varios. Como esta novela se mueve entre los 23 y los 42 años de Julio César, por un lado he tenido que reflejar su proceso de madurez. Por otra parte, el hecho de que aquí ya aparecen personajes como Espartaco, que ya se han narrado muy bien, y he tenido que buscar cómo recontarlo de una forma que sea apasionante para los lectores. Un tercer desafío ha sido sintetizar de una forma comprensible, sencilla y dinámica, su ascenso político.

Abre el libro con una frase de Shakespeare: «Los hombres son dueños de su destino»...

Porque en parte eso puede ser aplicable a todas las personas. En el siglo XXI podríamos reformularlo y decir: «Las personas son dueñas de su destino». Si nos lo creemos, este estaría en base a que en gran medida todos somos quienes somos, cuando llegamos a nuestra madurez, fruto de las decisiones que hemos ido tomando.

¿No queda nada al azar?

Es verdad que puede haber accidentes vitales, enfermedades o cuestiones que distorsionen o que trunquen buenas decisiones, pero si no ocurre algo de eso, generalmente eres quien has decidido ser, consciente o inconscientemente. Y Julio César llegó a ser cónsul de Roma por sus decisiones y por su ahínco y su tenacidad. A veces, se atribuye equivocadamente a la suerte o a la fortuna lo que realmente es fruto del trabajo.

¿Esperaba tener tanta aceptación con esta serie de obras sobre Julio César?

Tenía mucha confianza en que el personaje iba a despertar un gran interés. También sabía que muchísimos lectores me habían pedido que escribiese sobre él. Siempre respondía que se había escrito mucho sobre este militar y político romano. Suponía que iba a haber una cierta aceptación, pero aun así, que ‘Roma soy yo’ se convirtiera en la novela más vendida de 2022 quizá ha estado por encima de las expectativas. Claramente, el personaje despierta mucha pasión, y parece ser que la forma en la que lo he contado está interesando mucho.

Conoce bien la Caesaraugusta romana, que conecta en cierta manera con su obra literaria...

Así es, César Augusto era sobrino nieto de Julio César. He dado muchas conferencias aquí, una de ellas en un entorno como el Teatro Romano de Zaragoza. Soy muy consciente de la importancia romana en esta ciudad. Ciertamente, César Augusto figura en esta novela y es un personaje que tendrá que ir apareciendo en las siguientes. Con relación a Aragón, también se menciona de una forma muy específica a Sertorio, quien se refugió en Hispania y empezó no solo a resistir contra Roma, sino a montar un estado alternativo en Osca (Huesca).

¿Qué lecciones podemos extraer del protagonista de ‘Maldita Roma’ ante el actual clima político?

No me atrevo, pero puedo subrayar algún aspecto de César y que cada uno haga las extrapolaciones que quiera. Ganó cinco elecciones seguidas. Utilizaba una técnica muy particular, aparentemente ha debido de caer en el desuso con el desarrollo del devenir histórico, pero él prometía una serie de cosas, lo elegían y cumplía con lo prometido. Su coherencia política es un buen ejemplo. Adicionalmente, podría añadir que César, en esa afán de mejorar su retórica, hablaba muy bien, igual que sus oponentes políticos, Cicerón o Catón. Por no decir que también leían mucho, y ahí lo dejo. No digo más.