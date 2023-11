‘Napoléon’: Ridley Scott ante una figura histórica

En 1992, disfruté de una proyección de la versión del ‘Napoléon’ que Abel Gance dirigió en 1927 y a la que Carmine Coppola había puesto música en 1981. Fue una experiencia única. En una madrugada de verano, en La Défense, entre los rascacielos del barrio moderno de París, se alzaba inmenso el gran personaje histórico. No es comparable, pero sí esperaba que Ridley Scott hubiera construido su ‘Napoléon’ con más equilibrio y claridad de ideas, más concienzudamente y con un actor protagonista capaz, al menos, de cambiar de gesto y semblante en algún momento. Cosa que no sucede con el hierático Joaquín Phoenix.

‘Napoléon’ ***

Director: Ridley Scott. Guión: David Scarpa. Intérpretes: Joaquín Phoenix, Vanessa Kirby, Rupert Everett. EE.UU. 2023. 158 minutos.

Se ha hablado y escrito tanto de la película de Scott que cuesta abordarla con el máximo rigor al tratar sus aciertos y sus fallos y sin que nos afecte en exceso el ruido exterior. Sobre los errores o ‘ausencias’ de los que ya han dado cuenta los historiadores, no hace falta insistir más. Tampoco en el ensimismamiento del director al filmar las batallas: las rueda con pasión, echa mano de todos los cañones habidos y por haber y no se echa para atrás a la hora de rodar escenas algo más que sangrientas. Bueno, entra dentro de la lógica porque el protagonista era un guerrero, un militar que se convertiría en emperador. Pero en un repaso a lo ‘bueno’ y a lo ‘malo de este ‘Napoléon’, es inevitable apuntar que es Josefina, admirablemente interpretada por Vanessa Kirby, la figura más interesante y atractiva, mientras que sobre la madre del héroe y otros destacados personajes se pasa de puntillas. Hay buenas secuencias bélicas, pero también ruido y exceso. Se insiste en que Napoléon era un mal amante, pero nos quedamos con ganas de saber más de su historia real. Intuimos situaciones, dramas, complejos, pero falta la esencia. Por eso cuesta tanto disfrutar esta película, porque es imposible emocionarse con ella y sus personajes, porque sus pasiones y sus discursos no nos llegan. ¿Es una mala película? No diría yo eso, pero buena, lo que se dice buena…