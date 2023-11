El pintor Jesús Blasco, del Estudio Goya, es el único artista vivo de 'Imagen de Zaragoza. Espejo de España'

Alrededor de 20.000 personas han pasado ya por la exposición ‘Imagen de Zaragoza. Espejo de España’, que la Diputación de Zaragoza, con Ricardo Centellas al frente, ha montado en el Palacio de Sástago con obras que pertenecen a sus propios fondos y que pertenecen a sus propios fondos, desde Francisco de Goya hasta Jesús Blasco Moreno, pasando por Pablo Gargallo, Francisco Marín Bagüés, Juan José Gárate (sin lugar a dudas uno de los grandes protagonistas del conjunto), Justino Gil Bergasa, Lucas Escolá, Ignacio Zuloaga, Joaquina Zamora, Pilar Burges, Julio García Condoy, etc. La lista es larga y de entre todos los artistas solo uno de ellos está vivo: el citado Jesús Blasco Moreno, nacido en Zaragoza en 1933, a punto de cumplir 88 años, cuya trayectoria está muy ligada a Estudio Goya.

"Mientras viví en Zaragoza y fui todos los días a pintar. Me ha interesado todo: el paisaje, el bodegón, el desnudo, la escena popular. El Estudio Goya, ahora en la calle Manifestación y antes en otros lugares, ha sido un lugar entrañable para mí: dejé de ir con la pandemia, en 2020, y ahora ya no puedo ir.

En la sección ‘Nostalgia del pasado. Los tipos populares’, Jesús figura no con una, sino con dos obras: una, ‘Campesinos’, de formato medio, datada en 1959, un óleo sobre lienzo de 80 x100, y otra más pequeña, ‘Vendimia’, de 1958, un óleo sobre tabla de 41 x 33.5. “Nos presentamos varios artistas a la beca Francisco Pradilla. La gané yo con esos cuadros y alguno más, que nos pidieron: desnudo, bodegón, etc.”. Los artistas que se presentaron, además, fueron su hermano José Luis, María Ángeles Ferrando, Antonio María Almazán e Isabel Almolda Nieto.

El jurado estuvo presidido por Antonio Beltrán Soriano, e integrado, entre otros, por el catedrático Federico Torralba y el pintor Luis Bredejo. Jesús Blasco recuerda que siempre tuvo una gran inclinación hacia el dibujo y la pintura, “desde muy chico”, y que la pintura, en el taller o del natural, ha sido la gran pasión de su vida. De ‘Campesinos’, José Ignacio Calvo Ruata dijo que se entregó tras disfrutar el autor de un año de beca, dotada en 6.000 pesetas (algo menos de 40 euros de hoy).

El cuadro 'Campesinos' de Jesús Blasco. Dice José Ignacio Calvo Ruata: "Grupo de cuatro campesinos en primer plano, abriéndose tras ellos un amplio horizonte de tierras cultivadas. Poses muy naturalistas y formas sólidas, a basa de un de colorido pastoso y rico, bañado por abundante luz". Archivo DPZ.

“He sido profesor de dibujo técnico en el Instituto Mixto de Soria, luego pasó a llamarse Antonio Machado; luego vine aquí, primero estuve en el Instituto ‘Miguel Servet’; más tarde, unos años en el Barrio Oliver, en el Instituto ‘María Moliner’, y finalmente regresé al ‘Miguel Servet’. Allí me jubilé y llevo a gala que, con todo, además de mis clases, siempre fui a pintar al Estudio Goya, donde he coincidido, entre otros, con mi hermano, con Santiago Ríos, José Bartolomé, José Plou, Luis Esteban, Eugenio Marco, Luis Puntes y otros. Desde 1953 a 2020. A mi hermano José Luis, como a Luis Puntes, le gustaba mucho la tauromaquia por su colorido y por su movimiento”, dice Jesús, que se va animando al viajar en el tren de la memoria de su vida.

“Mi hermano y yo hemos viajado mucho por Europa, tanto en tren como en avión. Íbamos mucho a París y a Italia: Roma, Venecia-dice -. En París hemos estado de museos y pintando, e Italia siempre me ha gustado mucho. Especialmente Venecia. Qué belleza, qué capacidad de sugerencia”, dice.

"El Estudio Goya ha sido un lugar entrañable para mí: dejé de ir con la pandemia, en 2020, y ahora ya no puedo ir. He sufrido una caída. Tampoco he podido pasarme por el Palacio de Sástago”

Las dos obras de Jesús Blasco Moreno están entre las de algunos artistas que admira, especialmente Francisco Marín Bagüés (1879-196), que expone ‘En la cadiera’, Justino Gil Bergasa (1890-1936), autor de ‘La abuela y la nietas (Las chesas)’ y Joaquina Zamora (1898-1999), con 'Coloquio baturro'. Queremos saber cuál es la historia de estos cuadros. “Solíamos participar algunos domingos en las llamadas ‘Rutas del arte’, y estos cuadros nacieron de una de ellas: recuerdo que con otros compañeros del Estudio Goya estuvimos en Muel, Cuarte de Huerva y Cariñena. De ahí el tema de ‘La vendimia’. Soy de Zaragoza, pero el tema popular, campesino, me viene de las lecturas, sobre todo de Pío Baroja, que fue un escritor que me marcó mucho sobre con libros como ‘La lucha por la vida’”, explica.

El cuadro 'La vendimia', realizado por Jesús Blasco en 1958. Calvo Ruata escribe: "División en dos zonas claramente diferenciadas por su carácter lumínico: una expuesta al sol, con vendimiadores trabajando y un pueblo al fondo: la obra con tupidos árboles que acogen su sombra a campesinos descansando. Muy abocetado y dibujo sólido". A. C./Heraldo.es

Jesús Blasco tiene sus preferencias, como todo el mundo. Si piensa en los aragoneses, se quedaría con tres: “Francisco de Goya, claro. Luego Marín Bagüés, que es el segundo pincel de Aragón después de Goya para mí. Y Luis Berdejo Elipe, un maestro del desnudo. A los dos los conocí. A Marín Bagüés lo veía en el Museo de Zaragoza donde trabajaba de conservador y a la vez pintaba mucho. Íbamos a pintar al museo y venía siempre a saludarnos. Era entrañable y cercano. Y Luis Berdejo estuvo en el jurado que me dio el premio Pradilla. Lo conocí entonces y fue muy amable. Ya lo admiraba mucho”.

La exposición tiene muchos polos de atracción. En la sala de paso, puede verse uno de los grandes cuadros de los fondos provinciales y quizá del arte aragonés del siglo XX, ‘Zaragoza 1908’, de Juan José Gárate; en la sala siguiente está ‘Isabel de Portugal’ de Marín Bagués, y en la última estancia, entre otras, dos piezas de Julio García Condoy: ‘Homenaje a Goya’ y ‘La reina nómada (Gitanos)’.

Un cuadro de Julio García Condoy: 'La reina nómada (Gitanos)'. A. C./Heraldo.

Julio García Condoy, que tiene cuadros espléndidos, ofrece un 'Homenaje a Goya'. A. C./Heraldo.