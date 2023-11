‘Saben aquell’: un gran amor y un desgarro interior

Hacía tiempo que no tenía tantas ganas de ver una película como me ha pasado con ‘Saben aquell’. Primero, porque la dirige David Trueba, un cineasta que me gusta mucho por las historias que elige, cómo las cuenta y todo el sentimiento que le echa. Después, porque siempre me ha intrigado el personaje que fue el humorista Eugenio, al que yo siempre vi, cuando lo veía en televisión, como alguien que llevaba un gran desgarro interior.

‘Saben aquell’ narra los años jóvenes de Eugenio, cuando trabajaba haciendo joyas y conoció al gran amor de su vida, Conchita, una cantautora que, según dicen, podría haber llegado muy lejos. La película, basada en el libro sobre el artista escrito por su hijo, habla de aquellos años de penurias económicas -formaron un dúo musical antes de que a él le llegara el éxito con los chistes-, pero llenos de vida, cuando el amor de ambos y la decisión de ella de quedarse en un segundo plano para darle todo el apoyo a su marido, hizo que él triunfara y, además, pudiera esconder sus desgarros interiores.

‘Saben aquell’ ***

Director: David Trueba. Guión: David Trueba y Albert Espinosa, a partir del libro de Gerard Jofra. Intérpretes: David Verdaguer, Carolina Yuste, Pedro Casablanc, Marina Salas. España. 2023. 109 minutos.

Con esto no desvelo nada, porque de esa parte de su vida y de los años posteriores se ha escrito mucho. Y porque de esta película importa lo que cuenta, sí, pero sobre todo importa cómo está contada. David Trueba ofrece un retrato sentimental y vital, impecable e inmaculado de sus dos protagonistas, y no solo los hace creíbles, que lo son y mucho, sino que gracias al soberbio trabajo de sus dos actores, hace que entremos en sus vidas, en su profundo amor, en la entrega de ella a él, en sus miedos y en sus penas. David Verdaguer no hace de Eugenio, es Eugenio, en un trabajo soberbio. Y Carolina Yuste está sobresaliente. La oigo cantar, la veo mirar, la veo hacerse la valiente, y me deja sin palabras. Una buena película, con mucho corazón, con mucha verdad y con dos pedazos de actores que se merecen varios premios.

(Y no se pierdan los cameos, entre otros, de José Luis Melero e Ignacio Martínez de Pisón).