Santiago Chóliz, del cine documental en Súper-8 a las fotos congeladas del deporte

Santiago Chóliz (Zaragoza, 1944) es todo un personaje y presenta el jueves 26 una exposición de sus fotos de deporte. Aficionado a la montaña, al senderismo y al esquí, hizo de la Medicina su profesión, fue endocrinólogo en el Hospital Clínico de Zaragoza hasta su jubilación, y alternó su trabajo con otra vocación: el cine. Su abuelo compartió el comercio Rived y Chóliz durante algunos años; su padre fue ingeniero y él decidió seguir otro camino. Con su cámara de Súper-8, hizo muchos documentales de las cosas más variopintas, desde procesiones de Alcañiz hasta vendedores de sillas, o “los que no veranean en Málaga”, e incluso realizó algún ‘reality’ con su hermana de reportera.

Le gusta contar que hizo una película como actor único con el zaragozano José Luis Pomarón (una de las figuras de Moncayo Films), que le dijo que tenía cara de asesino. “Y tenía razón. Tengo cara de criminal”, dice Santiago entre risas. Hacia 1994, tras haber hecho muchas piezas, con la llegada del vídeo se encontró con pocas facilidades para revelar sus películas: las mandaba a Suiza y tardaban más de un mes en estar de vuelta. Aquella experiencia lo alejó del cine, y tampoco lo llamaba la fotografía, “porque, en el fondo, entonces, la consideraba un arte muerto. Ahora ya no, claro. Me despedí del cine con una película de ficción en la que trabajan los actores Rafael Campos y Cristina Yáñez”, recuerda.

Hacia 2004, tras estar unos cuantos años alejado de la imagen y centrado en la interpretación pianística, impulsado por el director de cine y fotógrafo José Antonio Duce, dio el salto a la fotografía. “José Antonio Duce es mi maestro de verdad. Sabe mucho de cine, ahí está ‘Culpable para un delito’ y muchas otras cosas, y de fotografía. He aprendido mucho de él, de sus percepciones y de su sensibilidad. ¡Lo que es el destino! Ahora podría decirle que la música y la fotografía son mi vida”, explica Santiago Chóliz.

Una impresionante toma en las alturas de salto de pértiga femenino. Santiago Chóliz.

Ya se había puesto en boga la fotografía digital y decidió apuntarse a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, que acaba de cerrar en la Fundación Caja Rural de Aragón los actos de su centenario. En estos casi veinte años, Santiago Chóliz ha hecho muchas fotos, de casi todo, aunque su debilidad o su pasión son las fotografías deportivas. Ha recibido muchos premios; sin ir más lejos el pasado sábado en el Casino Mercantil: un reconocimiento como maestro CEF (Confederación Española de Fotografía) de bronce y un premio Diamante de la organización internacional FIAP. Tanto es así que desde el jueves 26, en las salas de la RSFZ (calle Luis del Valle), ofrece una selección de fotos congeladas de tema deportivo. “Tiro en ráfagas, a una velocidad muy alta e intento fijar el movimiento, congelarlo”, explica y muestra, en su ordenador, sus fotos.

Hay de todo: las ha captado en el pabellón Siglo XXI, en el tradicional Pabellón de los Deportes (el ‘Huevo’), en la piscina de bomberos, en las canchas de rugby o en las pistas de tenis, sobre todo, de tierra batida. “Me interesa todo. Y con este trabajo intento fijar los detalles del movimiento, con el contexto necesario, pero no me importa quitar anuncios o cosas que molestan, si es en fotografía creativa, claro. Si es foto de periodismo, ahí eso no se puede hacer”.

Santiago Chóliz retratado en HERALDO el pasado martes. A. C./Heraldo.

Santiago Chóliz participa en una tertulia en el Paparazzi (calle Cesáreo Alierta) con José Antonio Duce, que cumple muy pronto 90 años, con José Luis Cintora, Pedro Fondevila y Miguel Ángel Ansón, entre otros. Todos ellos son fotógrafos de mucho nivel. “En este trabajo ofrezco una selección de piezas que van desde 2010, más o menos hasta ahora mismo: hace apenas una semana he retratado a un grupo de ciclistas que cruzaban el túnel de Cesáreo Alierta. El grueso, con todo, estaría fechado entre 2017 y este mismo año”. En su muestra hay un poco de todo: corredores de patines, atletas de salto de longitud y de pértiga, ciclistas, tenistas, bailarinas de gimnasia rítmica, jugadores de rugby, de waterpolo y de balonmano; una de las fotos más expresivas es un jugador del Barcelona que despliega toda su energía y la envergadura de sus movimientos en pleno vuelo.

“Ahora, felizmente, ya no hay que mandar la obra física como antes. Vale un buen archivo. Y eso te exige anotar bien todo lo que mandes para no repetirte”, concluye el fotógrafo.

“Tengo un hijo en Madrid y desde hace cuatro años mi esposa María Muniesa y yo vamos un día a La Caja Mágica. He podido retratar a Carlos Alcaraz, pero ahí es más difícil. Hay mucha gente y apenas puedes moverte. Suelo desplazarme a pistas secundarias y aprovecho. En la muestra hay una o dos fotos de ahí, por ejemplo de una tenista china muy expresiva; otra de las pistas del Tiro de Pichón: jugaba una tenista holandesa zurda y llevaba un traje muy original”, dice.

Sesión de recortadores en el Día del Pilar. Santiago Chóliz.

Con todo, una foto que rompe un poco la temática general es una taurina: de recortadores. “No son fáciles de hacer porque nunca sabes qué van a hacer los recortadores, son muy habilidosos y no sabes por dónde van a salir. Pero lo he cogido ante el toro y me parece que explica muchas cosas del peligro, de la tensión existente, de la belleza. Y eso sí, yo intento detener el movimiento”, revela Santiago Chóliz, y declara algo más: “También me gusta mucho la foto macro: he tenido paciencia para captar mariposas, libélulas, arañas, lagartijas. Podría decir aquello de que no me aburro”.

La exposición se inaugura el jueves 16, a las 19.00, en la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza y presenta la obra galardonada y distinguida de un fotógrafo minucioso y perfeccionista que ha ganado muchos premios en todo el mundo. “Ahora, felizmente, ya no hay que mandar la obra física como antes. Vale un buen archivo. Y eso te exige anotar bien todo lo que mandes para no repetirte”, concluye el fotógrafo.