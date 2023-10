Raquel Vicente: "Hay que hacer cada día un acto de fe para trabajar como actriz"

¿Cuesta mucho ganarse la vida fuera de casa, partiendo de cero, en una profesión tan complicada como las artes escénicas?Es la profesión con más paro y hasta hace poco no se contaban tantas historias de mujeres como ahora, cuando por fin hay más presencia de estas en altos cargos vinculados a la preproducción en dramaturgia. Si añadimos que estás fuera de tu ciudad y sin tu gente... Pero soy de las que piensan que si te llevas una mochila bonita, con ella vas a todas partes.

¿Es más difícil en Madrid que en otras ciudades?Madrid es una ciudad enorme, muy hostil, en la que va todo muy rápido y ha sido complicado reproducir allí la manera de relacionarme con el mundo que conocí en Teruel, pero he hecho mucha fuerza para que eso suceda en mi entorno y al final lo he conseguido. A la vez, Madrid es maravilloso, te permite acceder a muchos proyectos de artes escénicas.

¿Ha logrado dedicarse en exclusiva a la interpretación?Ahí está siempre ese equilibrio. Hay momentos en los que enlazas un proyecto tras otro y luego, quizá, no aparece nada. Además, una siempre quiere más, este es un oficio que te expone mucho a todo lo que está por alcanzar. Ahora trabajo también en la parte de producción de un teatro.

Hizo 45 funciones de ‘Yerma’ en el Quique San Francisco, las últimas a la vez que el rodaje de ‘La fuga’, de Tuti Fernández, a punto de estrenarse y que usted protagoniza. Cogía el AVE para ir a las grabaciones y volvía en el día para la sesión de teatro. ¡Vaya palo!Sí, sí, eso pasa mucho. Fue duro, dormí muy poco y no pude disfrutar del fin de semana tras la última función, pero todo eso tiene que ver con mi deseo, así que, ¡benditos problemas! Este oficio está muy romantizado. Hay una parte de alfombras rojas, pero hace falta un acto de fe cuando te levantas cada día.

Tras Yerma, ha estado todo el verano por Zaragoza, Teruel y León con el espectáculo poético-musical ‘Lorca suena’. ¿Qué tiene con el escritor granadino?También lo pienso; a punto estuvo de cuajar otra propuesta que tenía que ver con Lorca y me digo: “¡Madre mía! ¿esto qué es?”. La gira de ‘Lorca Suena’, que continúa ahora por Madrid y otras provincias, ha ido muy bien. Tiene una parte de producción propia y ha recibido subvención estatal. Con ella hemos visitado pueblecitos desde 20 habitantes hasta 3.000.

¿Le gustaría volver a representar a Isabel o a otro personaje de la leyenda de los Amantes?Bueno, podría ser interesante, con todo lo que he aprendido y crecido. Es obvio que ahora tendría muchas más herramientas. Aquello fue muy especial. Hay una pureza muy palpable en todo el mundo que participa en la recreación que tiene que ver con que no son, o no éramos, profesionales.