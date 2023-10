‘Monstruo’: dos chavales y dos mundos paralelos

Pocas veces me ha costado tanto titular un comentario como me ha ocurrido con el de la última película de Kore-eda. Porque, el cineasta, que siempre ha abordado argumentos en torno a las relaciones familiares o personales, se muestra en ‘Monstruo’, quizás, más complejo que nunca, incluso más retorcido, llevándonos por un camino lleno de recovecos, con una historia con muchas aristas, que a veces creemos que se nos va a escapar, pero que rápidamente recuperamos. Porque una de las virtudes del realizador japonés es la de ser un gran narrador, un muy buen director de actores y un estupendo creador de cine.

Creo que descubrí a Kore-eda en el Festival de San Sebastián de 1998 cuando presentó ‘After life’. Luego he visto casi todas sus películas, disfrutando con sus relatos envolventes, sus personajes tan reales aunque lejanos, sus certeras reflexiones sobre lo que somos hoy, sobre las relaciones de familia, las de pareja… Me gustó ‘Nadie sabe’ y disfruté ‘Still walking’ y ‘De tal padre, tal hijo’. Incluso, ‘Broker’, el año pasado, no muy bien recibido, me gustó mucho. Algo que me ha vuelto a suceder con ‘Monstruo’, donde comienza por abordar la historia de una madre preocupada porque cree que su hijo sufre acoso en el colegio, para seguir por otros derroteros que implican a nuevos personajes.

‘Monstruo’ **** Director: Hirokazu Kore-eda. Guión: Yuji Sakamoto. Intérpretes: Soya Kurokawa, Hiiragi Hinata, Sakura Ando, Eita. Japón. 2023. 126 minutos.

Kore-eda tiene una capacidad evidente para llevar al espectador por el camino que previamente ha trazado. Esta vez, creemos estar ante un problema, pero descubrimos que hay otro, y luego otro, al tiempo que nos enfrenta a personajes secundarios que parecen salidos de un universo donde reina el absurdo, también la mentira y la apariencia. Son tantas y tantas las versiones que el cineasta nos da de su argumento y de sus personajes que, al terminar la película, tienes la sensación de haber visto varias historias distintas que acaban por confluir en un final imaginario, fantástico, hermoso. Una película potente.