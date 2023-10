Lo de Barbie

Llego tarde a 'Barbie'. Tardísimo, teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueven las modas. No sé, lo mismo ya ni se acuerdan de la película. Yo, lamentablemente, la recuerdo muy bien porque la vi hace nada. Nos reservamos una noche del finde para verla, por fin, después de pasar un verano en el que no conseguimos acercarnos a la sala. La alquilamos en Prime Video por 12 euros, creo. A mitad de la película, mi mujer bostezó y me dijo que se estaba quedando dormida. Yo, que ya no sabía cómo ponerme, le advertí que si la parábamos, por mí, no la terminábamos de ver. Decidimos aguantar, esperanzados en que, al final, debía haber alguna recompensa emocionante, eso que había convertido a la película de Greta Gerwig en un fenómeno social. Pero no. No encontramos nada.

No pongo en duda que haya miles y miles de personas que hayan disfrutado genuinamente de 'Barbie', solo digo que esto no es para mí. Me aburrió mucho y me resultó confusa. Y mira que el mundo de las Barbies es artísticamente genial, pero que no, que no enganché. Pero nada de nada. Hablando con una amiga a la que le encantó la peli, me dijo que ahora, recordándola, admitía que no era para tanto y que su entusiasmo también acompañó a la ola del momento. Que ese recuerdo, esa sensación, ya era imborrable.

Aquello me hizo reflexionar sobre la cantidad de veces que me habré subido yo a la ola de la fascinación por algo que se desvanece por momentos. La de veces que, al salir del cine o de ver el piloto de una serie, aplaudí alegre lo que, para mí, sin lugar a dudas, era un éxito. Mi sensación era real. Muy real. Así que, en fin, envidio a todos los que tenéis un buen recuerdo de 'Barbie' porque a mí me pareció terrible.