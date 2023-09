Iraide Ibarretxe-Antuñano: "El idioma es un instrumento de poder"

En el principio fue el verbo. Así reza el Evangelio de Juan. Puede que antes hubieran cielos y tierras, tierras y mares. Pero si nadie sabía cómo designarlos, nada eran, absolutamente nada. Todo eso es la palabra, absolutamente todo.

Firma usted Ibarretxe-Antuñano con guion.

Lo escribo con guion porque en las publicaciones en inglés solo se usa un apellido y quería que mi ‘ama’ estuviera siempre presente.

Y así firma. ¿Cuántos libros?

Doce y unos 150 artículos.

¿Cómo se puede amar tanto el idioma?

Yo amo todos los idiomas. Hablo euskera, castellano e inglés. También tengo conocimientos de alemán, italiano, francés, aragonés…

¿También aragonés…?

Charro un poco, sí…

¿Cómo nació esta pasión suya por las palabras?

Desde pequeñita. Mi ‘aita’ tiene familia en Rusia y cuando venían quería que me escribieran palabras en ruso. Ibarretxe en ruso...

Tiene que ser curioso escribir Ibarretxe en alfabeto cirílico…

En mis años de bachillerato, sin embargo, me iba más por la literatura.

Suele pasar: quién no se deja acariciar por un verso…

Luego llegué a la carrera y descubrí la lingüística. Escogí Filología por la literatura, me encantaba. Primero fue la literatura, me apasionaba leer y comparar, observar diferencias. Pero llegó la carrera, le decía, y la asignatura de Fonética: fascinante… Tengo alma de tipóloga, me gusta comparar lenguas y como solo hay siete mil en el mundo… Estudié en Deusto. Me licencié en Filología Inglesa. Me marché a Edimburgo para hacer el doctorado en Lingüística. Después hice un ‘postdoc’ en Berkeley, California. Volví para dar clase en la Universidad del País Vasco. Y ahora, en Zaragoza.

¿Qué escritores le hicieron apasionarse por las palabras?

Los autores ingleses. Lawrence es de mis favoritos. En poesía, me gusta mucho Salinas.

‘La voz a ti debida...’.

Sí. Me encanta Salinas.

Y Quevedo, ¿no le suliveya?

Yo creo que le coges el gusto de mayor.

Pues a mí me gusta Quevedo desde antes de afeitarme…

Sus diferencias con Góngora, estaban ahí dale que te pego.

El conceptismo, algo maravilloso.

También me encanta el ‘Libro del Buen Amor’. Y el ‘Lazarillo de Tormes’. En el Instituto, te los hacían leer, pero cuando los vuelves a leer se convierten en puro placer.

Picaresca. ‘Made in Spain’.

Pero me quedo con Pedro Salinas. Y un escritor vasco: Bitoriano Gandiaga. Poesía íntima. Me gusta su manera de expresar. La Lingüística me encanta por sus significados, pensar por qué cambian o por qué se modifica o extiende el significado de las palabras.

Diríase polisemia: Baltasar Gracián. Lo bueno, si breve…

Es delicioso. Aunque aquí estamos para hablar de la metáfora.

Investigadores del Instituto de Patrimonio y Humanidades de Unizar invitan a descubrir el poder de la metáfora. Así anunciaban este prestigioso curso.

Han asistido personas de toda España (Murcia, La Rioja, Navarra, Granada, Barcelona…) y de Francia, Bélgica o Polonia. Además, al retransmitirlo en directo, también hemos tenido audiencia desde México, Estados Unidos o Colombia, entre otros.

¡Guau!

El objetivo es dar a conocer en qué consiste este mecanismo cognitivo, concienciar sobre su importancia y aplicar su potencial.

El papel de la metáfora en la cognición.

Eso es. Permite a los hablantes pensar y razonar sobre significados más concretos. La metáfora nos empodera, logra que seamos más eficaces en nuestra comunicación cotidiana y profesional.

¿El perfecto dominio del idioma constituye la máxima expresión de libertad?

Habría que saber qué es dominar perfectamente un idioma. Pero sí, cuanto más se conoce, más podemos explotarlo a nuestro antojo… El idioma es un instrumento de poder.

Podíamos hablar de otras figuras: de la etopeya, de la ironía…

La ironía, interesante. Para dominarla sí que se necesita saber mucho de lenguaje.

Por eso quería hablar de la ironía con usted...

¡Ja, ja, ja!

¿Qué palabra podría ser la palabra del año para la RAE?

Me gusta muchísimo la palabra diversidad.

Hace unos año fue selfi…

¿Nos hacemos un selfi?

Hecho. Espere que me pongo el sombrero, que salgo más favorecido...

Ya ve qué cosas se pueden decir y hacer también con los neologismos...