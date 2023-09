Yasmina Praderas recibe el Premio Pan y Rosas en una emotiva gala en Huesca

La 23ª Muestra de Cine realizado por Mujeres, que se desarrollará en Huesca hasta el 22 de septiembre, se ha inaugurado esta sábado con la entrega del Premio Pan y Rosas a la oscense Yasmina Praderas, Goya al Mejor Sonido 2023 por su participación en la película 'As bestas'. Ha sido la primera mujer mezcladora de sonido que ha ganado este galardón del cine español desde que se implantó, hace 37 años. Esta circunstancia la ha convertido en todo un referente.

La gala inaugural de la Muestra se ha celebrado en el Teatro Olimpia. La presidenta de la Asociación Oscense Pan y Rosas, Chus Fenero, ha comenzado su discurso resaltando que "el cine realizado por mujeres no puede entenderse como un concepto monolítico, es un conglomerado de voces distintas con distintas procedencias, opiniones, sensibilidades y vivencias". "Su particularidad es que pone el foco en lugares menos transitados por los espectadores, acostumbradas y acostumbrados como estamos a relatos donde a las mujeres no se nos tuvo, y no se nos tiene, en cuenta", ha añadido. Según ha dicho, "de ahí la importancia de la creación cinematográfica: la manera en que nos percibimos y en la que somos percibidos es consecuencia en parte de las imágenes que consumimos".

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha sido la encargada de entregar el premio a Yasmina Praderas. En su intervención, ha hecho hincapié en que "'la cultura es la que nos hace evolucionar y crecer, y la vamos a apoyar siempre". Que una oscense lleve el nombre de la ciudad por bandera con un Goya es un honor", ha apostillado.

Tras un emotivo video de homenaje en el que no ha faltado la participación de numerosas personas del entorno de trabajo y personal de Yasmina Praderas, la premiada ha recogido visiblemente emocionada el Premio Pan y Rosas. En su intervención ha recordado este movimiento, originado a partir de un discurso de la activista del sufragio femenino Helen Todd, y ha señalado como 'hoy este espíritu reivindicativo es recogido por el mundo de la cultura'.

"Difundir y promover el trabajo que realizan las mujeres en el ámbito de la cultura sigue siendo un reto, y aunque cada vez se suman más apoyos aún queda un largo camino por recorrer", ha manifestado Praderas. Asimismo, ha subrayado que "es importante seguir dando voz y voto a espacios como este, al cine realizado por mujeres, dando soporte y visibilidad en todas las especialidades artísticas como las técnicas, es la única manera de construir nuevos referentes".

El coro Arcadia, junto a miembros del coro de la Universidad Ciudadana, ha puesto la guinda musical cantando al inicio de la gala el himno 'Pan y Rosas', tan simbólico para la ocasión. El acto se ha cerrado con la interpretación del tema 'Volar'.

Para este domingo a las 17.00 se ha programado la Muestra Audiovisual (15'). Cortometrajes de la Escuela de Arte de Huesca, con la presencia de las realizadoras. Se continuará con Cortos en Femenino (86'), con la selección ganadora del certamen 2023, seguido de un coloquio con las guionistas Núria Dunjó, de 'Harta', y Pilar Gómez. de 'La Loca y el Feminista'. A las 20.00 se proyectará 'Las buenas compañías (93')', de Silvia Munt.