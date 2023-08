Madonna, reina de una agenda de conciertos de otoño en España con Björk y The National

El doble desembarco de Madonna en Barcelona será el plato fuerte de una agenda de conciertos que, salvo por unas pocas citas de figuras foráneas destacadas más como Björk o The National, sobre todo estará copada hasta 2024 por grandes estrellas nacionales como Aitana, Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Joaquín Sabina.

En los estertores del verano, las primeras giras importantes son las de Juanes (que arranca este viernes en Starlite de Marbella) y la de Rauw Alejandro en plena resaca de su ruptura sentimental con Rosalía. El puertorriqueño llega este viernes al Palau Sant Jordi de Barcelona y proseguirá por cinco puntos más, incluidos el BEC! de Bilbao este sábado o el Estadio de La Cartuja de Sevilla el día 9.

Septiembre contará con otros alicientes musicales, empezando los días 1 y 2 con el ya veterano Coca-Cola Music Experience, que con las entradas agotadas recibirá en su nueva sede en La Caja Mágica de Madrid a Ava Max, María Becerra, Leo Rizzi, Estopa, Yungblud, Villano Antillano, Vicco o Maikel Delacalle, entre muchos otros.

A la capital llegará seguidamente la única cita en España de Björk. Será el día 4 en el Wizink Center y constituirá la primera visita de la singular artista islandesa a la ciudad en 16 años.

El italiano Andrea Bocelli también ha elegido parar únicamente los días 20 y 21 de septiembre en el Wizink Center de Madrid, mientras que en octubre a los redivivos embajadores del pop-punk estadounidense blink-182 se les podrá ver en ese mismo espacio el día 3 y uno después en el Palau Sant Jordi.

Además, sus paisanos "indies" The National pasearán por el Wizink Center el 4 de octubre su reciente y excelente último disco, "First Two Pages of Frankenstein" (2023), mientras que el exmiembro de One Direction Louis Tomlinson visita el Bilbao Arena Miribilla el 1 de octubre, el Wizink el 5 y el Palau Sant Jordi el 6.

En ese colosal recinto barcelonés Madonna inaugurará noviembre con doble cita los días 1 y 2, sin entradas ya a la venta para celebrar toda su carrera, sobre todo tras el susto médico que a punto estuvo de llevar al traste la agenda de conciertos de la "reina del pop".

El mexicano Peso Pluma, el más exitoso embajador del cada vez más pujante corrido tumbado, actuará por primera vez en España los días 21 de noviembre (Wizink Center) y 22 (Palau Sant Jordi).

La lista de los internacionales más señalados que nos visitarán próximamente concluye con la banda de rock estadounidense Greta Van Fleet, que estará el 4 de diciembre en el antiguo Palacio de Deportes madrileño, y con los contagiosos bailes de Jason Derulo el día 7 en ese mismo espacio y, en la jornada previa, en el Palau Sant Jordi.

Entre los artistas españoles, de aquí a finales de año cabe destacarse el gran debut en el Wizink Center de Madrid de Ana Mena el 9 de septiembre, una situación que también vivirán Amaia el 23 de septiembre y la banda Ginebras el 12 de octubre.

Allí tendrá lugar el 22 de septiembre la primera edición de Equal Fest, el festival promovido por Spotify por la visibilidad de las artistas femeninas. Estará protagonizado por Nathy Peluso, Lola Índigo, Ptazeta, Natalia Lacunza y Judeline.

En paralelo, también en Madrid pero en IFEMA, se estrena asimismo el Brava Festival, cita de orientación LGTBQ+ con un cartel muy original integrado por las Sugababes originales (que nunca habían actuado en la capital), así como Mika, Melanie C o la ganadora de Eurovisión 2012 y 2023, Loreen.

Las giras nacionales monopolizan el calendario

En septiembre no se puede pasar por alto la primera de las cuatro únicas fecha que en los próximos meses servirá a Isabel Pantoja para conmemorar su medio siglo de carrera. Será el día 23 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla (en 2023 actuará también el 30 de diciembre en el Palau Sant Jordi).

Este mismo viernes Vanesa Martín arrancará en el Patio de Armas del Castillo de Trujillo (Cáceres) su gira "Placeres y pecados" y El Barrio hará lo propio en Albacete.

Raphael, con su disco "Victoria" bajo el brazo, partirá el 8 de septiembre de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Además, Víctor Manuel celebrará su 75 aniversario a partir de ese día en Gran Canaria, pasará por ciudades como Gijón el 7 y 8 de octubre y cerrará recorrido en Madrid el 17 de diciembre.

Por su parte, Aitana emprende su era electrónica con "Alpha Tour" el 1 de octubre en la Ciudad de las Artes de Valencia, con paradas en puntos como la del Auditorio Municipal de Málaga ese mismo mes el día 7 o el 12 y 13 en su Barcelona natal (en el Palau Sant Jordi).

Prosiguen los "tours" de David Bisbal (por ejemplo el 6 y 7 de septiembre en La Maestranza de Sevilla), de Miguel Ríos (7 de ocubre en la plaza de toros de su Granada natal, por destacar alguna), de Manuel Carrasco (con paradas como la del Bilbao Miribilla el 13 de octubre) y de Pablo Alborán, que concluye periplo nacional el 22 de noviembre en el Wizink Center, como la gira de 40 años de carrera de Hombres G, que lo hará el 29 de diciembre.

Allí, a su templo maldito, regresará Sabina los días 18 y 20 de diciembre (por citar más fechas, también el 1 y 3 de septiembre actuará en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla) y también allí tendrán lugar los grandes finales de gira organizados por Love of Lesbian (4 de noviembre), La M.O.D.A. (25 de noviembre), Vetusta Morla (30 de noviembre y 1 de diciembre) y Leiva (19, 25 y 26 de diciembre).