Roberto Montañés: "Durante años fui imagen de Peñíscola"

¿Qué significa el verano para usted, qué le sugiere?Pantalón corto. En cuanto tengo oportunidad sin que se me congelen las pantorrillas, me pongo el pantalón corto. Para mí, el verano se acaba cuando ya no me queda más remedio y me tengo que poner pantalón largo. Ojo, si vais al monte, siempre pantalón largo por la cosa de las garrapatas. Los últimos años, al final del verano, también significa embotar tomate, pero ese es otro asunto.