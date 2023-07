Féminas guitarreras con sabor a los 80

Llegados a cierta edad, en esto de la música pop –como en casi todo en la vida- resulta harto complicado sustraerse a los zarpazos de la nostalgia y no caer en la tentación de rememorar los viejos tiempos, cuando éramos jóvenes y despreocupados. Máxime cuando sobre el escenario nos encontramos con una banda como las neoyorquinas The Baby Shakes, que parecen directamente rescatadas de la década de los 80, con ese look de minifaldas de cuero, botines y medias de rejilla: viéndolas en acción, imposible no acordarse de féminas como The Go-Go's, The Bangles, Joan Jett o incluso la pionera Suzy Quatro.

Y musicalmente los tiros también van en esa misma dirección: canciones breves, directas, energéticas y chisporroteantes que combinan rock and roll, power pop, punk y glam rock, bajo el influjo de nombres como Ramones, The Romantics, Blondie o Slade, por citar algunas referencias. De acuerdo, la fórmula no es muy original, pero estas chicas (Mary, Judy y Claudia, el batería es el único maromo del grupo) la ponen en práctica con las imprescindibles dosis de gracia y frescura para que el personal –bastante numeroso para las fechas en que estamos- se entregue a la causa con entusiasmo y salga a la calle con la sonrisa dibujada en el rostro.

El concierto apenas duró una hora, pero no hacía falta más; The Baby Shakes ofrecen en vivo un concentrado vitamínico en su justa medida, que revitaliza el organismo sin dar tiempo a que aparezca el aburrimiento. Y lo hacen con un sonido crudo y guitarrero, tan efectivo como carente de virtuosismos: one, two, three ¡y al ataque! A menudo las recetas más sencillas son las que mejor funcionan, y ya saben la máxima gracianesca de lo bueno, si breve... Chicas aguerridas, pizpiretas y con actitud, ¿qué más se puede pedir para una noche de sábado en la canícula estival zaragozana?