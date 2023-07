Ludovico Einaudi enmudece y emociona a más de 4.500 personas en Pirineos Sur

Lo vivido este domingo en Pirineos Sur será difícilmente olvidado en mucho tiempo. No en vano, la organización del festival lo catalogaba como “uno de los espectáculos más emocionantes de nuestra historia”. Y es que las más de 4.500 personas que disfrutaron del concierto del pianista Ludovico Einaudi (Turín, 67 años) tuvieron la suerte de vivir un atardecer “único e irrepetible”, aderezado por las composiciones minimalistas y delicadas del artista que, como era de esperar, no defraudaron a un respetuoso y emocionado público que, durante un par de horas, permaneció en absoluto silencio y, algo poco habitual en esta cita, sentado.

“La gente se ponía la chaqueta durante los aplausos para no hacer ruido”, rememora María González, que acudió sola al concierto. “No es la primera vez que lo hago, lo he ido a ver a otros lugares de España. Más que música, para mí hace magia”, resumía la zaragozana. El músico protagonizó el primer ‘sould out’ de este año. Las ganas de verlo en directo se palpaban en el ambiente desde primera hora de la tarde.

Desde las 16.00, bajo un sol de justicia, otra imagen poco habitual en los alrededores del escenario flotante de Lanuza donde cientos de personas -algunas de ellas portando sillas y hamacas- se organizaban en una kilométrica fila. “Queríamos coger el mejor sitio”, afirmaba Rafael Abadía, llegado desde Zaragoza junto a su hija, Ixeya. Y es que Ludovico conseguía congregar a un público de lo más variado y llegado de rincones de toda España.

Desde Calanda, el matrimonio de Felisa Brun y Fernando Jimeno, llegaba gracias al regalo de cumpleaños de sus hijos mientras que Vitoria Oteiza, de Bilbao, aterrizaba para pasar el fin de semana con su furgoneta camperizada. También se encontraba Susana González Velasco, que se trasladaba junto a su familia desde Aranda del Duero, en Burgos: “Yo a Ludovico voy a verlo al fin el mundo”. Sobre el hecho de llegar cuatro horas antes… “¿Cómo no hacerlo? Es el Mozart de la época”, reconocía.

Fotos del concierto de Ludovico en Pirineos Sur y ambiente previo Jaime Oriz

A las 21.00 daba comienzo el concierto, al tiempo que el sol se escondía al otro lado de las montañas, en un momento en el que hasta el pantano parecía querer guardar silencio. Ataviado con un traje de color negro, y con un sombrero tipo panamá de color blanco, no necesitó decir nada más que “gracias” para poner a un emocionado público en pie, que parecía no querer que se marchara nunca.

Eiunaudi interpretó en solitario temas como ‘Atoms’, de su último trabajo, ‘Underwater’- con el que abrió la velada-, ‘Natural light’, ‘Elogy for the arctic’ o ‘Nuvole bianche’, así como ‘Low’ o ‘Fossils’ ya acompañado de su banda. Cerraba con el mejor broche posible, con ‘Divenire’ y ‘Experience’, logrando la ovación generalizada.

Sin palabras

En el auditorio de Lanuza varias miradas se iban inundando, puntualmente, de lágrimas. “El silencio, la gente, el entorno. Se ha creado un ambiente mágico. No me lo esperaba”, admitía Iosu Mutilva, llegado, también solo, desde Pamplona. “Ha sido una sensación increíble. Me ha dejado sin palabras”, admitía.

Una afirmación que se repetía, una y otra vez, entre los presentes. “No tengo palabras. Tenía muchas ganas de verlo en persona y ha superado con creces todas mis expectativas”, reconocía una emocionada Ixeya, de tan solo 16 años. En el caso de Alexander Mallo, se animó a última hora y no podía estar más contento de haber tomado la decisión de viajar hasta Lanuza: “Ver un atardecer así en el pantano con la música de Ludovico… no creo que se vuelva a repetir en mucho tiempo. Sin duda, un regalo para los sentidos”.