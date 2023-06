Cineastas y cinéfilos aragoneses evocan el significado del fenómeno Indiana Jones

La esperadísima ‘Indiana Jones y el dial del destino’ desembarca hoy en los cines aragoneses. El regreso del popular arqueólogo y aventurero pretende saldar una deuda con un público que se ha mantenido fiel a las historias en torno a este emblemático héroe que comenzaron con ‘En busca del arca perdida’ (1981), continuaron con éxito en ‘El templo maldito’ (1984) y ‘La última cruzada’ y decayeron un tanto con ‘El reino de la calavera de cristal’ (2008). Esta quinta entrega marca la despedida de Harrison Ford (a punto de cumplir 81 años) del personaje, ya que ha anunciado que no volverá a interpretar a Indy.

Con Indiana Jones ha crecido toda una generación de espectadores durante más de 40 años, influenciada en buena medida por la filmografía de los creadores de esta saga: George Lucas y Steven Spielberg. Han seguido durante décadas las andanzas del doctor Jones, de igual modo que el personaje ha madurado con ellos. Yeso aborda precisamente esta última película: la huella del tiempo en la vida.

Para la cineasta y gestora cultural zaragozana Vicky Calavia los filmes de este personaje componen un recuerdo imborrable y muy presente. «Vi el primer Indiana Jones cuando se estrenó en Zaragoza, en 1981. Yo era una cría, mis hermanas me llevaron al cine y estaba sentada entre las dos. Me acuerdo del comienzo, trepidante, con la bola que persigue a Indy, y la emoción que sentía en el borde de la butaca, boquiabierta y alucinada con lo que estaba viendo. Recuerdo como si fuera ayer ese momento que me marcó y que me hizo querer el cine de aventuras para siempre, y tener a este arqueólogo como un mito desde mi infancia», rememora.

Entre sus favoritas se encuentran ‘En busca del arca perdida’ y ‘La última cruzada’, «con Sean Connery y River Phoenix, que para mí era como un James Dean contemporáneo. Digan lo que digan las críticas estoy deseando ver esta quinta entrega, como una niña pequeña, como la primera vez. Para mí, Indiana Jones es siempre como aquella primera vez».

El primer ‘making of’

El director de cine Ignacio Estaregui acudirá hoy al estreno. Compró las entradas en cuanto salieron en preventa. El primer ‘making of’ de un largometraje que recuerda haber visto fue el de ‘El templo maldito’. «Me impactó muchísimo. Tengo la noción de verlo un sábado por la tarde en la tele y para mí fue la primera puerta hacia cómo se hacen las películas», cuenta.

‘El templo maldito’ es para Estaregui «la película de aventuras perfecta» y considera ‘La última cruzada’ como «una de las mejor dirigidas de la historia del cine en cuanto a su puesta en escena. Me parece brillantísima».

A la cineasta zaragozana Isabel Soria siempre le han gustado las películas y los libros de aventuras. «Indiana ha sido y es un aventurero ilustrado, una rata de biblioteca que pasa a la acción. Alguien que salta de la cátedra a los más remotos paisajes, parajes y aventuras. Para mí, la saga de Indiana Jones es una auténtica celebración y disfrute. Creo que todos quisimos ser Indiana Jones. Como niña zaragozana de siete años, destaco dos hitos en mis recuerdos visuales. Uno, fue ‘En busca del Arca perdida’ que no recuerdo bien donde la vi, y ‘E. T.’ que la vi en Fleta».

«Por coyuntura el género de aventuras no es algo que haya trabajado, pero si que en mis guiones siempre he ido y voy descubriendo episodios originales, sorprendentes, curiosos, divertidos, entretenidos para que la gente los conozca –explica la realizadora de documentales sobre el patrimonio aragonés como ‘El Vidal Mayor’, ‘Los muros vacíos’ y Los cielos españoles’–. Son aventuras ‘ilustradas’. En el audiovisual me tomo la vida como una aventura, con grandes y pequeños proyectos, en los que creo con la misma fe y firmeza que cuando Indiana Jones daba certeros pasos sobre las letras de Iehova».

José Ángel Delgado, cineasta, profesor y director del Saraqusta Film Festival, evoca aquellas primeros visionados de las películas de Indiana Jones en los formatos de vídeo analógico Betamax y VHS. «Lo bueno de las sagas es que te acompañan en tu crecimiento y las vinculas a etapas de tu vida», reflexiona.

Rescata de la memoria la serie de televisión ‘Las aventuras del joven Indiana Jones’, que se emitió en los 90, y reconoce «humildemente» que en cierta modo sus cortometrajes tienen influencias de este cine.

Delgado recuerda especialmente un filme que hizo con el actor aragonés Gabriel Latorre. «Rodamos con el equipo de Montijano un corto de Amac Gema y él era uno de los protagonistas. Grabamos en Sombreros Albero, en la Gran Vía de Zaragoza, y allí tenían el mismo que utiliza Indiana Jones. Nos dimos cuenta de que a Gabriel le gustaba mucho y que le quedaba muy bien. Recuerdo que al final del rodaje las productoras, que son majísimas, le regalaron el sombrero».

«Mi mente infantil estalló en admiración con varias escenas de ‘En busca del arca perdida’, con su insuperable clímax final», subraya el cineasta y crítico aragonés Dani Calavera. De ‘El templo maldito señala que es «terror del bueno dentro de la más emocionante aventura» y ensalza ‘La última cruzada’ como «la mejor película de aventuras jamás realizada». Por último, Calavera sintetiza que «la maravillosa partitura de John Williams llena el corazón de todo aquel que sabe, a látigo, sombrero y chaqueta de cuero viejo, que Indy es el héroe de nuestras vidas».

El escritor y divulgador cinematográfico Francisco Javier Millán publicará en septiembre un libro de la saga en la editorial Diábolo. Ha tenido oportunidad de ver ya la película y avanza que «está emocionalmente muy vinculada con aquellos espectadores que éramos niños cuando vimos la trilogía original. Hacía días que no me emocionaba tanto viendo una película de aventuras. Evoca un tipo de cine que lamentablemente se está perdiendo. Es la película del verano, por no decir del año».

Millán afirma que Harrison Ford «está magnífico» y destaca la oportunidad que ofrece el filme de reencontrarse con la música de John Williams. «Los dos nos dan una lección bastante interesante con esta película: Ford, con casi 81 años, y Williams, con 91, ambos al pie del cañón –señala–. Se demuestra una vez más que si tu trabajo te gusta y es tu pasión, al final da igual qué edad tengas, porque lo sigues desempeñando con la misma fuerza que lo hacías cuando eras joven».

Cuarenta sesiones

‘Indiana Jones y el dial del destino’ es el quinto largometraje del popular personaje. Está protagonizada por Harrison Ford y dirigida por James Mangold (‘ En la cuerda floja’, ‘Logan’) y llega hoy a las salas de cine quince años después de ‘El reino de la calavera de cristal’. El arqueólogo del látigo y el sombrero se embarca en una última misión ambientada a finales de los años sesenta en la que debe luchar contra el tiempo para recuperar el dial del destino. A esta última aventura, se le une su ahijada Helena Shaw, interpretada por la actriz británica Phoebe Waller-Bridge, quien ayudará al arqueólogo en un enfrentamiento contra el doctor Voller, a quien da vida Mads Mikkelsen, un malvado nazi que planea cambiar para siempre el curso de la historia.

La cinta podrá verse este miércoles en 40 pases –en 19 salas– en los cines aragoneses: 36 en Zaragoza, en los Palafox (3, 4 y 8), Aragonia (3, 13 y 16), Puerto Venecia (2, 6, 8, 9 y 10), Grancasa (1, 4, 5 y 6) y Artesiete (dos salas); tres en Huesca, en los Cinemundo, y uno en Monzón (Victoria).