Nuria Espert: "No hay vida mejor que la del teatro, es una suerte fabulosa"

La actriz catalana Nuria Espert (Hospitalet de Llobregat, 1935) vuelve a la capital aragonesa para representar hoy (20.00) y hasta el domingo en el Teatro Principal el montaje ‘La isla del aire’, una obra de Alejandro Palomas, con dirección de Mario Gas, que aborda una historia en femenino sobre el dolor, la familia y los secretos. El reparto lo completan las actrices Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat. Anteayer, Espert afirmaba en una conversación sentirse animada y deseosa de estar en Zaragoza. «Pienso en mis paseos, los restaurantes y todo lo que esta ciudad me da siempre que la visito», recordaba. Su último paso por Aragón fue con ‘Romancero gitano’, que representó en Zuera (2020) y Zaragoza (2021).

La última vez que pisó los escenarios aragoneses estábamos en plena pandemia...

Sí, pero ya pasó y ahora la gente tiene otra vez ganas de vivir y de olvidar un poco.

Además del suyo, hay también mucho talento en la obra que estrena esta noche en el Teatro Principal...

Hay muchísimo talento en ella. El texto es bellísimo, de Alejandro Palomas, una persona que no era tan conocida, y ha salido una obra fantástica, de una emoción y de una risa extraordinarias. Estoy deseando que el público aragonés la vea porque es teatro, teatro en el sentido más hermoso y emotivo de la palabra.

¿Qué le llevo a aceptar este proyecto?

Fue una casualidad. Estábamos preparando otro proyecto, que se malogró, y de pronto apareció este con una fuerza extraordinaria y con un reparto nunca visto porque creo que el secreto del esplendor del espectáculo está mucho en el reparto que ha hecho Mario Gas. Somos cuatro mujeres fabulosas que nos exigimos a nosotras mismas todo lo que la interpretación puede darte, pedirte y exigirte. Me pilla en un momento feliz, contentísima y deseando subirme hoy al escenario.

Ha interpretado a los mejores personajes femeninos creados para el teatro, como Fedra, Medea, Bernarda Alba, Electra, Lucrecia, la Celestina... ¿No le queda ninguno en el tintero?

Sí, quedaba este. Esa abuela a veces tierna, a veces víbora, que tiene un humor, una gracia y una maldad y una ternura... Es un personaje inacabable, cuanto más le pides, más te da.

Empezó en la tablas a los 13 años. ¿Cómo fueron aquellos inicios?

Mis padres eran muy aficionados al teatro, eran obreros, pero les gustaba y hacían teatro de aficionados en Santa Eulalia, en Hospitalet de Llobregat, donde vivíamos, y empezaron a ir y a llevarme a los llamados ‘nidos de arte’, que ahora han desaparecido, pero que eran unos bares, cafeterías o llámele como quiera, donde había un piano y se recitaba, y yo lo hacía. Un día me vio alguien que tenía tratos con el Teatro Romea de Barcelona, me citaron para una prueba y a partir de ahí, con altos y bajos, con disgustos y con alegrías comenzó una carrera que ha durado una vida y media, digamos.

‘Yerma’, a principios de los 70, ha sido uno de sus hitos fundamentales, con más de 2.000 representaciones...

‘Doña Rosita la soltera’ es otro de estos éxitos que no bajan y que están años y años en el corazón de la gente.

¿Qué importancia tiene la obra de Lorca en su vida?

Le debo, y se le debe, esa generosidad, esa imaginación, esa manera de llegarnos al corazón con cuatro versos. Yo tengo veneración por él, lo he representado muchas veces y siempre me ha devuelto mil por uno.

‘La isla del aire’ es su último proyecto por el momento, aunque no deja claro si se va a retirar...

Eso fue porque dije una frase que no estaba del todo clara y la gente se agarró a ella. Esta representación, esta obra, tiene vida, mucha vida por delante. La piden de todas partes, querrían que fuéramos a América Latina... Todo eso se verá, y dependerá también de las ganas y la salud que tenga. Siempre siento que no acabo de explicar lo muchísimo que el teatro ha sido para mí como persona, como actriz, como artista. Realmente, es una suerte fabulosa porque no hay vida mejor que esa.

El escenario es una terapia para los actores, donde pase lo que pase, uno sale y se olvida de todos los problemas.

Absolutamente, sí, es salir de un mundo corriente y habitual que tú manejas bien para entrar en un mundo de sentimientos, del arte, de los recuerdos. Es portentoso.