La banda estadounidense Calexico, una 'delicatessen' musical para las próximas Fiestas del Pilar

Además de los conciertos de nombres tan populares como Joaquín Sabina, Quevedo, Hombres G o Pablo López, las próximas del Pilar también tienen hueco para otras propuestas menos masivas pero muy interesantes.

Es el caso de la formación estadounidense Calexico, que recalará el sábado 14 de octubre en la capital aragonesa en un escenario todavía por determinar. El concierto se enmarca dentro de la gira que celebrará el vigésimo aniversario de uno de sus discos más emblemáticos, 'Feast of wire'. El 'tour' español también pasará por Vigo (11 de octubre), Madrid (13) y Gerona (15). Y, antes, el 16 de junio, la banda comparecerá en el festival Azkena Rock de Vitoria.

El sonido fronterizo tan característico de Calexico sonará en Zaragoza por segunda vez. La primera acaeció el domingo 18 de enero de 2009 en la sala Multiusos del Auditorio. La cita, que en un principio estaba programada en la sala Oasis, estuvo a punto de no producirse debido al cierre que sufrió el espacio de la calle Boggiero. En dicha actuación ejercieron como teloneros el combo zaragozano Big City y Depedro (Jairo Zavala fue miembro y colaborador de Calexico).

Precisamente este viernes 26 de mayo se publica una reedición de este álbum, que incluye como 'bonus track' el tema 'Alone again or' y un directo de 'Black Heart'. La propuesta se completa con otros diez cortes de su concierto 'More Cowboys in Sweden' celebrado en el China Theatre de Estocolmo en 2003. Una edición de lujo que será promocionada con esta gira.

Calexico recuerda la grabación de 'Feast of wire' como una de las mayores corrientes de creatividad de su carrera. Los dos líderes de la banda de Arizona, Joey Burns (voz y guitarra) y John Convertino (batería), encontraron en este cuarto disco su sonido más ecléctico, aquel que iba a definirlos como grupo. Con un envoltorio sonoro que pasaba por el country, el jazz, el spaghetti western, la canción francesa o los ritmos latinos, hablaron sobre la comunidad, la dignidad, la inmigración ilegal y otras historias de personas que buscaban establecerse en su país y que acabaron influenciando a la cultura musical de este.