Beatriz Rico: “Soy muy feliz cuando hago reír al público”

Beatriz Rico regresa a la capital aragonesa con un tercer monólogo que la actriz define más como una función “unipersonal” con la que cierra una trilogía. La obra ‘Pepa, no me des tormento’ (como el estribillo de la canción ‘Pepa bandera’, de Encarnita Polo) se estrena este jueves en el Teatro del Mercado de Zaragoza y permanecerá en cartel hasta el domingo. Rico ha presentado este miércoles el espectáculo en el hall del Teatro Principal, acompañada del gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo, y el distribuidor del montaje, Javier Segarra.

“Hace tiempo que me di cuenta de que soy muy feliz cuando hago reír al público y mi objetivo, desde el principio hasta el final del espectáculo, es conseguir que la gente se olvide de sus problemas”, ha expresado la intérprete.

En esta comedia también reserva un espacio para la reflexión, algo que ya es una seña de identidad en las funciones de Rico. “Me quito los zapatos, me siento con el público, hablamos de cualquier otra cosa y luego retomo la comedia para que salga con una sonrisa”, ha explicado.

La función comienza con Deborah Letherman, una ‘coach’ internacional que llega desde Minnesota para dar una charla sobre las relaciones humanas y su impacto en la sociedad. Pero de repente surgen problemas técnicos y se descubre que en realidad es una actriz de Badajoz que se llama Pepa y que no sabe muy buen por qué la han metido en este lío. “A ella le han llamado para que leyera con acento de Minnesota a cambio de 300 euros. En ese momento, pide al público su complicidad y a partir de ahí pasa de todo”, ha añadido.

La actriz ha querido hacer un homenaje en el texto a los momentos más importantes que ha vivido en su profesión, como su debut en el cine con Gabino Diego en ‘Los hombres siempre mienten’(Antonio del Real, 1995) o sus trabajos a las órdenes de Fernando Fernán Gómez en ‘Pesadilla para un rico’ (1996) y ‘Lázaro de Tormes’ (2000).

“Aunque defiende la función ella sola, lo hace apoyada en una serie de recursos, como son las voces en ‘off’ de José Corbacho, Juan Luis Cano (Gomaespuma) y Elena Martín (Las Virtudes)- ha recordado José María Turmo-. El resultado de ‘Pepa, no me des tormento’ es absolutamente atractivo, con música, imitaciones, interacción con el público... Tenemos la certeza de que el púbico saldrá una vez más muy satisfecho de una producción que garantiza entretenimiento sin renunciar a unas buenísimas dotes interpretativas de una gran actriz como es Beatriz Rico”.

En este sentido, Javier Segarra también ha calificado de “incuestionable” el trabajo de la intérprete. “Es tal vez la actriz con más poderío y más trabajadora que he conocido. Se come el escenario y el público sale encantado. Además, es como una navaja suiza, hace de todo, tiene un grupo de rock, es superactiva... pero si alguien no conoce todavía su faceta interpretativa, que se acerque al Teatro del Mercado y disfrute porque es una auténtica gozada”, ha subrayado.