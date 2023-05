Intelectuales y creadores culturales: “Aragón no vive el desgarro que se vive en España”

Ya ha comenzado la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. HERALDO.ES se ha puesto en contacto con un grupo de creadores aragoneses de distintas disciplinas y las ha formulado algunas preguntas acerca de los comicios y la historia de los comicios. Las cuestiones que hemos formulado son cuatro:

-1. ¿Con qué expectativas afronta estas elecciones, que se consideran en Aragón de las más igualadas de la Historia?

-2. ¿Decir elecciones sigue siendo sinónimo de ilusiones, como lo fue en algún tiempo, o ya se mira desde otro punto de vista? ¿Cómo vive la experiencia de volver a las urnas?

-3. Llevamos más de 45 años de democracia. Muchos cuestionan el llamado régimen del 78. ¿Cuál es tu reflexión sobre este período: lo valora, lo interpela, lo critica?

-4. ¿Qué les pides a los políticos en materia cultural: actitud, proyectos, infraestructuras, apuestas…?

Ciro Altabás, cineasta y guionista, vota en Madrid, donde reside. Francisco Jiménez.

Ciro Altabás. Cineasta, guionista y escritor

-1. Personalmente resido en Madrid, y desde que vine a vivir aquí en 1995 ha ganado las elecciones autonómicas el mismo partido político, y eso son 28 años. 28 temporadas de esta serie que va a a superar a Los Simpson. Por lo tanto mis expectativas son estar sin expectativas.

-2. Me da pena haberme perdido la etapa de la ilusión, y lo digo sin cinismo. Ahora parece que la alegría no está en que gane tu partido, sino en que pierdan los otros y poder humillarles en redes sociales. La experiencia de volver a las urnas no es agradable, pero porque es en un colegio y a mí no me gusta regresar al cole. Así que voy, aguanto ese olor a colegio, voto, y me paso la tarde en el cine esquivando sesudos análisis.

-3. Nací justo con la democracia, y la valoro, criticándola. Pero porque critico todo. Por ejemplo, no es normal que alguien quiera ser Presidente del Gobierno, o alcalde. Nos parece normal, pero no lo es. “Quiero encargarme de todo, absolutamente de todo”. Usted a lo mejor tiene que ir a terapia primero, y luego hablamos. Quizás habría que elegir a alguien que no quiera serlo, por sorteo anual. Este año toca una señora de Cervera de la Cañada de 87 años que le hace ilusión volver a los carruajes de caballos. Pues todos en caballo. Igual sería hasta mejor para el medio ambiente.

-4. Podría, y debería, pedirles mucho. Pero me conformo con encontrármelos un día en el cine o en el teatro o mirando cómics en la librería Taj Mahal. No en un estreno con alfombra roja, sino porque les apetece ver '20.000 especies de abejas’ y ahí están, sentados delante de mí. Pero es más factible pedirles dinero.

Ana Asión acaba de ganar un premio Simón con 'Luz de gas'. Oliver Duch.

Ana Asión. Profesora, investigadora y cineasta

-1. Con incertidumbre y al mismo tiempo esperanza. El momento de elegir a nuestros futuros representantes durante cuatro años crea siempre inquietud ante lo desconocido, te preguntas qué aspectos se seguirán manteniendo y cuáles cambiarán.

-2. Aunque hayan existido en España momentos de mayor furor político pienso que sigue intacta la ilusión democrática de poder votar en libertad. Yo por lo menos lo hago así, con el compromiso y la responsabilidad del importante papel que se nos otorga.

-3. Hacer historia es analizar, reflexionar y, en muchas ocasiones, también hacer autocrítica, ¿Por qué no tendríamos que hacerlo de este periodo?

-4. Que no se olviden que la Cultura, igual que la Sanidad y la Educación, son pilares básicos de la sociedad.

Josema Carrasco, dibujante, poeta e ilustrador. Archivo Josema Carrasco/AAAC

Josema Carrasco. Poeta, dibujante e ilustrador

-1. Conozco, en persona, a varios candidatos con los que simpatizo en ideas y planteamientos, así que espero que esa igualdad no se dé en los resultados de las elecciones. Creo que es necesario un cambio social y económico, ya que convivimos con modelos de gestión anticuados y lentos que no son útiles a las personas y a la sociedad.

-2. Votar es un privilegio del que, a veces, no somos conscientes. Hay que implicar a los colectivos y a las personas en proyectos para que se sientan parte activa de la democracia y huir de la profesionalización política. Ser parte y participar es una forma de ilusionarse.

-3. Había miedo a ser libres y a romper con un orden establecido, por eso seguimos manteniendo anacronismos cómo la monarquía o la presencia de la Iglesia católica en un país laico, por eso siguen vigentes ideas reaccionarias.

-4. Que la cultura sea accesible, integradora y participativa, que fomente un ocio diferente y alternativo, que se aumente el presupuesto, que se pague a los artistas, que no se funcionarice, que sea moderna y arriesgada, que los ciudadanos aprendan a querer su ciudad porque son parte de ella, que llegue a los barrios, que se usen los espacios públicos, que se creen nuevos usuarios llevándola a los colegios, a los institutos y a los trabajos, que tenga en cuenta la salud mental, que se arregle, por ejemplo, el Teatro Fleta y que se rehabilite la antigua Escuela de Arte de la Plaza de los Sitios, y que de, una vez, se enteren que el cómic también es cultura.

Isabel González, escritora, artista y diseñadora de Ejea, usa su habitual sentido del humor. Oliver Duch.

Isabel González. Escritor y diseñadora

-1. Yo voto en Madrid. Así que mi expectativa del no la tengo clara.

-2. Confieso que yo siempre le he puesto más ilusión a las papeletas de la tómbola que a las de las elecciones. Al menos te puede tocar un perrito piloto o una chochona, mientras que en política... Bueno, acudiré ilusionada. A por la vajilla de cristal de bohemia, ojo.

-3. Atención: zona pantanosa. Ni drenar ni Happy-barro City. Un puente. Con buenas vistas.

-4. Pido una utopía. Que en estos tiempos de transversalidad, la cultura sea el eje que atraviese todas las políticas. Que el Ministerio de Trabajo trabaje para que la gente tenga tiempo y dinero y ganas de encontrar la felicidad en un libro. Que el Ministerio de Defensa defienda que también hay paz cuando se oye música. Que el Ministerio de Sanidad aliente la salud que proporciona la risa de una comedia o el empaque de una tragedia donde nos vemos reflejados y hermanados. Que el Ministerio de Agricultura siembre cereal y las semillas del entusiasmo por lo desconocido tras una buena cosecha. Que si el fin de todos los ministerios fuera la cultura habría alimento, salud, trabajo, tiempo libre, educación, pues ésta es la base de la cultura y sin cultura no hay felicidad ni paz ni identidad ni entusiasmo.

El poeta y editor Raúl Herrero en su estudio con su gato. Guillermo Mestre.

Raúl Herrero. Escritor y editor

-1. Por ahora, todo ser humano es dueño de sus esperanzas, temores e incertidumbres. Por lo demás, tal como escuché decir en cierta ocasión a Arrabal, la política es un culebrón y si uno se pierde uno o dos capítulos se extravía irremisiblemente. Ignoro en qué sentido son las más igualadas ¿en el número de votantes o en el de candidatos electos? A veces me planteo si la ambición política no es una enfermedad enmascarada de servicio a los demás.

-2. Las elecciones suelen identificarse con la democracia occidental y contemporánea. No con la clásica griega donde no votaban ni los esclavos ni las mujeres ni los que eran considerados extranjeros (al menos en Atenas, si mal no recuerdo). Pero conviene no olvidar que las elecciones no son un atributo exclusivo de la democracia. Algunos tiranos se han presentado a sufragios para presumir. Salían a sus balcones y a pleno pulmón gritaban: «Si sale el sí me quedo y si gana el no, no me voy». Siempre vivo la experiencia de las urnas con emoción, sobre todo porque suele caer en domingo o, en el peor de los casos, en día festivo. Cuando estaba soltero me iba al cine, ahora que tengo familia aprovecho para releerme las Meditaciones de Marco Aurelio, emperador y filósofo.

-3. ¿Sólo 45? Me parecen pocos. En el 78 yo tenía cinco años. Por lo tanto, para mí fue una época muy feliz, previa a la sarna de la madurez. Recuerdo vagamente las primeras elecciones y las siguientes. También el ambiente en casa de mis abuelos y mis tíos abuelos que llevaban sin votar medio siglo y que habían pasado por la cárcel. No vi en ellos jamás ni la más mínima muestra de reproche al régimen del 78. Es muy fácil la crítica cuando no se han vivido ciertas circunstancias y se olvida que en esos días había gente con pistola paseándose por la calle, en especial desde propuestas populistas que luego se quedan en nada. Existe una parte de la banda política que, como los superhéroes, solo sabe vivir contra algo, pero luego, se ponen a gobernar y se enroscan en su propia soga. Cuando Ramón Gómez de la Serna visitó a Franco algunos dicen que le dijo: “Es usted el mejor Jefe de Estado que ha habido durante su Jefatura del Estado”. Yo creo que no es cierto. Si pudiera votaría a Ramón.

-4. Les pido que no molesten y que recuerden que ellos son gestores, sin más. También que cuiden de la cultura porque un país sin ella es una masa informe de individuos probablemente abocados a participar en una tiranía, ya sea como confidentes o como aplaudidores oficiales. También les invitaría a que se quiten la boina y el cachirulo de tarde en tarde. Es sanísimo respirar sin esas fajas que oprimen el esternón e impiden la llegada de flujo sanguíneo a la cabeza. Para alguien como yo, que es anarquista y monárquico, no es fácil descender a estos niveles políticos.

Antonio Lachós ha sido uno de los grandes promotores de Barbastro Foto. Ronda Somontano/A. Lachós.

Antonio Lachós. Profesor y fotógrafo

-1. Uno es escéptico: el poder siempre es de derechas. Si tienen que pactar, aparecerán extraños compañeros de cama y disimularán.

-2. La ilusión también se gastó de tanto usarla, pese a todo, si tú no haces política, alguien lo va a hacer por ti. Las urnas cumplen una función, pero hacemos política todos los días, especialmente como consumidores y habitantes de un entorno.

-3. La cultura de la transición puede y debe ser cuestionada, algo totalmente higiénico como sociedad y, en este momento, imprescindible. Como dice el escritor y periodista Manuel Jabois, para entender el mundo debemos mirar a la generación de nuestros hijos y no a la de nuestros padres.

-4. Más recursos. Sería conveniente que entendiesen que la cultura puede ser motor de desarrollo económico, además de una actividad capaz de mejorar el territorio y a las personas que lo habitan. Es necesario una apuesta firme por las iniciativas culturales, un apoyo prolongado en el tiempo que permita su consolidación y una intención clara por conformar una urdimbre cultural que abarque todo el año y todas las disciplinas. El problema es su comprensión en los ámbitos políticos, pues se entiende la cultura como anécdota, como entretenimiento o como actividad para minorías.

José Luis Melero, en un escenario fantástico: el Teatro Principal. José Miguel Marco.

José Luis Melero. Escritor y bibliófilo

-1. Con auténtica expectación, pues van a ser las elecciones más reñidas que se recuerdan. Incluso algunos especialistas hablan de empate técnico entre los dos grandes partidos. Yo creo que Javier Lambán podrá seguir gobernando porque le va a resultar más fácil pactar con el resto de partidos, mientras que Azcón sólo podrá hacerlo con Vox. La desaparición de los partidos de centro derecha le favorece sobre el papel al PP, porque puede recoger buena parte de sus votos, pero a la postre le va a perjudicar porque no va a tener a nadie moderado con quien pactar. Teruel existe va a ser determinante y pienso que apoyará a Lambán antes que a Azcón. Tomás Guitarte procede de CHA y de la socialdemocracia aragonesista. No lo veo apoyando al PP y menos si éste se alía con Vox. De hecho, ya declaró que Vox era una línea roja.

-2. La democracia es aburrida, benditamente aburrida. No hay tiranos, ni crímenes políticos, ni desfiles patrióticos, ni militares golpistas que nos entretengan. Pero cada cuatro años hay un momento ilusionante y emocionante, que es el de poder mandar a casa al que manda o renovarle nuestra confianza porque consideramos que lo está haciendo bien. Ese momento, el momento de las elecciones, es lo más singular de las democracias, el fundamento mismo de ellas, el ejercicio de la soberanía popular. Y hemos de vivirlo con alegría, con responsabilidad y yo diría que hasta con cierta pasión.

-3. Yo lo valoro extraordinariamente. Como casi todos los de nuestra generación. Pero para eso ha habido que vivir el franquismo y comprender lo que significó poder hacer una transición pacífica y modélica, en la que todas las partes cedieron en aras de la convivencia. No pensamos igual los que vivimos esa época que los jóvenes que no la conocieron y que piensan que lo natural es vivir en democracia. Nosotros sabemos muy bien, porque lo sufrimos en carne propia, que no siempre la democracia fue lo natural y que costó mucho conseguirla. Tirar por el suelo todo ese proceso, ese esfuerzo por parte de todos en democratizar el país, no me parece intelectualmente riguroso ni apropiado.

-4. La pandemia sirvió para concienciar a nuestros políticos de que sin inversión en investigación científica las sociedades no avanzan. Pero sin invertir en cultura, añado yo, tampoco. El sector cultural es cada día más importante y sólo las sociedades cultas llegan a ser sociedades libres. Dinero y ayudas para el sector cultural y poco intervencionismo por parte del poder político. Ese es el ideal.

Félix Teira Cubel, hace unos días, cuando recibió el Premio de las Letras Aragonesas. Oliver Duch.

Félix Teira. Premio de las Letras Aragonesas

-1. Pese a la teórica igualdad entre conservadores y progresistas, Aragón no vive el desgarro que se vive en España, donde el Gobierno central ha pactado con fuerzas rupturistas. Creo que en nuestra comunidad una socialdemocracia moderada permite un progreso armónico.

-2. La ilusión no puede ser igual que a los veintipocos, cuando estrenábamos la democracia y la vida. Sin embargo sigo creyendo en la democracia, garante de la libertad de los ciudadanos y motor de mejora.

-3. El régimen del 78 ha traído décadas de paz, libertad y progreso. Si nos comparamos con las dictaduras, somos privilegiados. Sin embargo nos habituamos al bienestar conseguido y no lo valoramos. Solo se echa en falta lo que se pierde.

-4. Estimo el clima de confrontación moderada que reina en Aragón, fruto del talento y prudencia de todos los líderes. A los políticos les debemos exigir lo imposible, aunque sea utópico. La sanidad, pese a que la covid nos hizo valorarla, tiene que mejorar. Somos una comunidad puente, pero nos faltan comunicaciones con Francia. La integración de los jóvenes es fundamental para el futuro…

Carmen Terreros en su céntrica galería, al lado de la plaza de Ariño de Zaragoza. Galería C. Terreros.

Carmen Terreros. Galerista de arte

-1. Sinceramente, escéptica.

-2. Yo creo que los que vivimos, aunque jóvenes, la democracia recién instaurada, el hecho de votar lo contemplábamos como un derecho y una obligación. Cuando ves que las expectativas que has depositado con tu voto resultan fallidas, empiezas a cuestionar muchas cosas.

-3. Supongo que la democracia es el mejor de los sistemas de Gobierno, no obstante las políticas que se llevan a cabo actualmente, desde mi punto de vista en ocasiones coartan la libertad, condicionan de forma activa la iniciativa privada, intentan generar un pensamiento único y utilizan de forma demagoga problemas que realmente existen pero que se tapan con parches o promesas no cumplidas.

-4. Les pido un pacto de Estado en cuestión de cultura, como existe en otros países vecinos. La alternancia de partidos con políticas varias, no ha solventado la triste situación de la cultura en nuestro país. Les pido que no usen la cultura como arma arrojadiza, ni tampoco que se la apropien…¡Amplitud de miras! Pido que consideren la cultura como una pata fundamental en la educación desde la más tierna infancia, que no la consideren un apéndice, sino una forma de forjar un pensamiento crítico y de valorar no sólo la belleza ‘per se’, que es una maravilla, sino si quieren y quizá lo entiendan mejor, que contemplen la cultura en términos económicos y cuantifiquen los ingresos de las Industrias Culturales en el PIB, que son fuente de riqueza y generan ingresos. Las acciones puntuales… se las dejo a los políticos de turno.