"No podríamos entender la literatura fantástica y la novela negra actual sin Shelley y Allan Poe"

«Es un honor recibir este premio. Es cierto que desde Daroca hasta Benasque, desde Monegrillo hasta La Puebla de Alfindén, en Zaragoza, Huesca, Teruel… todos los lugares de Aragón en los que he estado se me ha acogido como si fuera una hija propia. He intentado corresponder siempre que he podido en los encuentros con alumnos, en las conferencias, en los cursos de verano, pero lo cierto es que no esperaba que os acordarais de mí en esta ocasión. Sobrepasa casi cualquier cosa que podía imaginar», confesaba ayer la autora Espido Freire antes de recibir en el Teatro Principal de Zaragoza el Premio de Honor del Festival Aragón Negro, que ayer celebró en este escenario la gala de su décima edición.

La autora fue protagonista ayer de la ceremonia de entrega de premios, sumándose a una lista en la que se incluyen desde Teresa Viejo y María Dueñas a Petros Márkaris o Alberto Vázquez-Figueroa pasando por John Connolly o Leonardo Padura.

Sobre los géneros literarios, Freire recordó que «la literatura fantástica, muy probablemente, empezó a generarse a partir del ‘Frankenstein’ de Mary Shelley. No podríamos entender la novela negra actual sin los relatos de Edgar Allan Poe. Ellos no distinguían cuando creaban, estaban contando historias que después los críticos bautizarían como géneros o subgéneros. Lo que estaban intentando hacer era mover hacia otros lugares los límites de la realidad conocida».

Entre otras cuestiones, la autora desveló cómo escribió a cuatro manos junto a Raúl del Pozo la novela negra ‘La diosa del pubis azul’, publicada por entregas en prensa. «Raúl publicaba los capítulos impares y yo los pares. Ninguno leía nada del otro con anterioridad. Teníamos que continuar hacia adelante. Nos juntamos al principio para trazar una línea maestra y cuatro episodios antes de acabar nos volvimos otra vez a reunir para decidir cómo la cerrábamos. Aunque esta ha sido la única novela negra como tal, sí que he escrito un buen número de relatos –comentó–. Es el género en el que me siento más cómoda, en el que el eje es siempre el asesino, el asesinato, la maldad... Me interesa el género negro por todo lo que tiene de violencia, de fascinación por el lado oscuro del ser humano y de ruptura de determinadas leyes en las que la gente de bien se supone que nos cobijamos».

Hubo espacio para reflexionar sobre la sociedad actual. «En estos momentos, toda la sociedad occidental tiene dos elementos muy negativos, que son la banalidad y el narcisismo. Rehuimos, quizás por la propia intensidad, porque todo nos llega a la vez, de profundizar y de enfrentarnos a la realidad y eso provoca trastornos sociales y personales. Las redes sociales nacen del narcisismo, porque hemos obtenido una voz y una capacidad de voto que nos ha hecho sentirnos importantes», apunto.

No obstante, Freire también destacó «dos virtudes importantísimas. Una de ellas es el concepto de libertad individual, la capacidad de elegir, la sensación de que somos importantes como individuos. Y la segunda es la capacidad de desarrollo intelectual, tanto en lo emotivo como en lo tecnológico y en lo artístico. No ha habido ninguna otra sociedad que la haya alcanzado de esta manera tan mayoritaria».

Destapar la verdad

Durante el transcurso de la gala también fue galardonado con el Premio El mejor de los nuestros Fernando Rueda, probablemente el mayor experto en España en información sobre las grandes agencias y servicios de inteligencia. Rueda recordó «la necesidad de que los periodistas no estemos al lado sino frente a todos los poderes para servir a la opinión pública, servir a la gente que tiene derecho a conocer lo que alguien trata de ocultar.

Asimismo, el periodista y escritor Jerónimo Andreu, autor de la novela ‘El sueño del cíclope’, recogió el Premio Paco Camarasa que conceden los nueve principales festivales del género en España. «Esta novela se titula así porque el protagonista, un llanito que vive en el Peñón de Gibraltar siente que no es de ninguna parte, no es inglés, ni español, tiene una identidad difusa y en el fondo se ve como un cíclope, como Polifemo, que está en lo alto de una roca lanzando piedras de un sitio a otro luchando contra enemigos que son invisibles, y acaba trabajando como agente de espionaje británico para el MI6».

Todas las ediciones del FAN incluyen un manifiesto. El de este año corrió a cargo de Amor Yun Bernal, alumna del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad San Jorge, y estuvo centrado en las malas prácticas medioambientales. «Los próximos diez años son cruciales –afirmó–. La adaptación al cambio climático es clave. Todos tenemos un papel fundamental. Aún estamos a tiempo de actuar».

El Festival Aragón Negro se celebra durante todo el mes de mayo en 23 sedes de la Comunidad Autónoma y cuenta con la participación de casi un centenar de autores. Este año la organización prevé una participación superior a las 40.000 personas, que se contabilizaron en la anterior cita.