Sentirse en otro cuerpo

Lamento si alguien considera que hago un ‘spoiler’ -lo que en español siempre se ha llamado desvelar el eje de un argumento, que no su historia total ni su final- al titular como lo hago este comentario sobre una película de la que se está hablando mucho y por diferentes motivos. Entre ellos, este primer largo como directora y guionista de Estíbaliz Urresola Solaguren ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación en la última Berlinale, galardón que fue para su protagonista, Sofía Otero, de entre 8 y 9 años. Además, la siempre efectiva y auténtica Patricia López Arnaiz obtuvo el premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga y, en este mismo certamen, el filme se hizo con la Biznaga de Oro.

Pero, por lo que más se ha comentado ’20.000 especies de abejas’ es porque aborda un tema que se ha tratado mucho últimamente: lo que sucede cuando alguien siente que vive en un cuerpo que no es el suyo. En este caso, la película gira en torno a un niño que siente que no lo es y, en consecuencia, no quiere que le llamen como lo llaman ni vestirse o peinarse como lo hacen. Con este punto de partida, la realizadora vasca desarrolla un drama familiar, que lo es también social, en el que trata con delicadeza y mucho cuidado, sin meterse en barros y con mucha sutileza, los sentimientos y sensaciones de un niño, una niña, cuando comienza a ser consciente, pese a su corta edad, de que su cuerpo no responde a lo que piensa su cabeza.

'2.000 especies de abejas' *** Dirección y guión: Estíbaliz Urresola Solaguren. Forografía Gina Ferrer Intérpretes: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazcano. España. 2023. 129 minutos.

Además de beneficiarse de un muy buen reparto, ’20.000 especies de abejas’ tiene una gran virtud: desarrolla un tema muy importante y, como señalaba al principio, más de actualidad que nunca, y lo hace sin tomar partido, sin buscar verdugos ni víctimas, sin meterse en análisis que no le corresponden. Porque lo que la cineasta busca y consigue es contar una historia desde la realidad, sin fantasías, pero tampoco regodeándose en el melodrama. Buena y muy interesante