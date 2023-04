Leyre Elizalde gana el XXIX Concurso de Literatura Epistolar Amorosa de Calamocha 

Leyre Elizalde Araiz es la ganadora de la XXIX edición del Concurso de Literatura Epistolar Amorosa de Calamocha. El jurado ha elegido por unanimidad otorgar el primer premio a esta participante por su carta 'Al silencio en el sofá frente al televisor apagado'.

Como ha indicado la propia autora, la carta la escribió “para decir adiós a la persona que se estaba yendo”. Navarra, aunque residente en Madrid, estudia Ciencias Políticas y Filosofía en la Complutense y desde los once años escribe, aunque haya sido esta la segunda vez que presenta un trabajo a concurso. “Escribo, aunque he de reconocer que no de la manera más constante. Pero vivo escribiendo, ya sea sobre papel, sobre el teclado, o en una narrativa continua en mi mente. Esta carta de amor es algo que no podía trasladar a un personaje; debía ser yo misma la que afrontase el reto", ha detallado. La carta se puede leer en este enlace.

El segundo premio es para Mª Dolores Martínez Gea, por su trabajo 'Desde este bello lugar del mundo'. Esta murciana descubrió nuestro concurso a través de Internet y “lo que me llamó poderosamente la atención es que el formato debía de ser una carta, porque considero que es el medio perfecto para transmitir emociones”, ha señalado.

'Liquidación' es el título que consiguió el premio a la originalidad, carta llegada desde Montreal y cuya autora es Luisa Fernanda Ochoa Roldán, de Medellín y residente en Montreal, donde trabaja como consejera social, ayudando a los inmigrantes en su proceso de integración, tras haber estudiado Comunicación y Relaciones Corporativas en la universidad de Medellín e Intervención Social en la Uqam (Universidad de Quebec). “Desde muy joven me ha gustado mucho las historias y escribir y es un pilar de mi vida. He sido finalista en distintos certámenes de cuentos y relatos y me hace especial ilusión recoger este premio a la originalidad que me dan en Calamocha porque es un sueño que yo tenía de ir a España y me llega en este momento de reafirmación conmigo misma y con el retorno a la escritura”, ha comentado la autora.

Por último, el premio comarcal, creado para conmemorar el XXV aniversario del concurso ya consolidado en esta XXIX edición, recayó en Diego José Colás Elvira, con su carta 'Borrador'. Este profesor de secundaria, afincado en Luco de Jiloca, es la segunda vez que gana el concurso comarcal y lo hace con una carta intimista llena de sentimientos y emociones.

En cuanto a la participación en el premio comarcal, en 2023 han sido diez los que han optado a conseguir este galardón.

Este consolidado concurso del panorama cultural de Calamocha ha contado en esta XXIX edición con más de 450 trabajos llegados de toda España y de países tan lejanos como Francia, Italia, Inglaterra, Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Méjico, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela o Canadá. En esta edición, igual que viene sucediendo en las últimas, se sigue observando el incremento de la participación de jóvenes que están cursando estudios en diversos institutos de secundaria y universitarios.