Carlos Sadness: "En Aragón descubrí la naturaleza, los horizontes de colores"

Este miércoles regresa a Aragón unos días después de haber recibido uno de los galardones de honor de los Premios de la Música Aragonesa. ¿Qué supuso ese reconocimiento?

Como expliqué en la gala, mucha gente no sabe dónde vivo o de dónde soy entre tanto viaje, pero en cualquier rincón de Aragón alguien me dice: zagal, tú tienes familia aquí ¿verdad? Muchas veces hablo de ese vínculo, algunas veces ha quedado reflejado en canciones y siempre vengo por aquí en cuanto tengo unos días. Creo que este reconocimiento va muy ligado a eso.

En su intervención mencionó el pueblo de Sena, de donde es originaria su madre. ¿Qué recuerda de los veranos de niño allí?

De niño y actuales, y no sólo los veranos, voy mucho, si no a Sena a otros sitios de Huesca. En Aragón descubrí la naturaleza, los paisajes infinitos, los horizontes de colores. Barcelona es una ciudad increíble, pero cuando eres niño tienes que descubrir esas cosas tan bellas en otro lugar, donde puedas perderte en bicicleta, donde huela a cosas que no has olido nunca.

¿Qué tienen de especial Sena, que apenas llega a los 500 habitantes, y los Monegros para usted?

Algunas personas me dicen que está en medio de nada y yo digo que está en medio de todo, al lado del Alcanadre, de la sierra de Alcubierre, del puente de hierro, de las montañas áridas, de San Pedro, cerca del Pirineo y no muy lejos de mi hogar en Barcelona. Además allí hay muchas personas a las que quiero y de las que aprendo.

Este miércoles actuará en Formigal en un evento organizado por el Vive Latino de Zaragoza, festival del que formó parte de su primera edición. ¿Qué recuerda de aquel día y cómo considera la importancia de que se implante un festival tan potente en tierras mexicanas -y que tan bien conoce- como puente de cultura y sonidos?

Hace cinco años que toqué en el Vive de México por primera vez, tenerlo en Zaragoza es un lujo, es un festival top en el mundo y la capital aragonesa ha dado música mundial desde hace años. En Latinoamérica hablo de Amaral, Héroes o Doble V y todo el mundo sabe quiénes son.

¿Le da muchas vueltas a tu ‘setlist’ en sus sesiones como DJ?

No tanto, voy poniendo lo que me apetece, ni siquiera sigo un estilo, porque yo escucho de todo y me gusta transmitir eso. No quiero que por ser músico, la gente crea que soy un snob que escucha solo cosas raras, odio el elitismo musical.

¿Cuándo y cómo comenzó con esa faceta?

No recuerdo, no soy un experto, pero cumplo. No es un espectáculo como los conciertos, es algo más relajado donde intento que todos bailemos y lo pasemos bien. No hago esto casi nunca, solo cuando estoy retirado de tocar y centrado en componer.

¿Qué canciones no suelen faltar en sus sesiones?

Me gusta mucho poner ‘Enamorada’ de Pedrina o ‘Mía’ de Drake y Bad Bunny, aunque no sea tan nueva.

En agosto retornará a tierras oscenses con el festival Brizna, una cita hecha con mucho mimo. ¿Percibe el artista cuando lo que alimenta un proyecto es pura pasión donde prima la música?

Desde fuera me da esa sensación, me lo ha recomendado mucho mi amigo Luis de El Veintiuno de Huesca. Me encanta esa zona, así que tengo muchas ganas de tocar allí.

Además de músico, es diseñador. Cuida las canciones pero también el envoltorio, como en su nuevo epé ‘Perreo bonito’. ¿Atisba presente y futuro en el formato físico?

A mí no me importa que la gente no lo compre, entiendo que no es algo fundamental. Lucho por que no sea caro y que esté cuidado al mínimo detalle, dejo mucha marca personal en el arte, para que quien lo compre no se lleve cualquier cosa.