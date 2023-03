La preocupación instalada

Además de por la actuación de Anthony Hopkins, ‘El padre’ (2020), debut cinematográfico del dramaturgo Florian Zeller, dejaba resonancias por el tema de la vejez y su plasmación de la confusión que genera el deterioro. La película, ganadora de dos Premios Óscar, hablaba de la vida y las relaciones paternofiliales en su última etapa. En ‘El hijo’, Zeller vuelve a ese cauce emocional, aunque en el marco de la preocupación por los hijos y la adolescencia delicada. De nuevo desde el foco en la figura paterna, muestra la situación que se abre en una familia por el peligroso estado depresivo en el que ha caído un joven.

Aunque ha pasado bastante desapercibida en comparación con la obra previa, en parte porque su carácter más común le quita recorrido, constituye un sólido drama por las interpretaciones de Hugh Jackman (nominado al Globo de Oro), Laura Dern, Vanessa Kirby y Zen McGrath.

Que se vislumbre lo que va a ocurrir no rebaja las implicaciones suscitadas por el filme. Zeller opta por un convincente tono sencillo e intimista con el que trasciende el claro origen teatral sin desapegarse del mismo. La historia remite a cuando los padres no se dan cuenta de la gravedad relacionada con los hijos. El progenitor intenta ponerle remedio pero cree que con los cambios iniciales es suficiente y no llega al fondo. Del lado juvenil, el chico hace pensar en la tristeza vital y el dolor que sin querer provocan los padres al reconstruir su realidad (el divorcio, la pareja más joven, el bebé).

Zeller expone aspectos que remueven, empezando por imágenes alusivas a la infancia feliz, un recurso tan convencional como verdadero, y brinda un cierre acertado, aunque tenga su trampa. No obstante, el mayor significado, por todo lo que dice acerca de la paternidad, lo expresa la escena entre Jackman y Hopkins (en una breve participación).