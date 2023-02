Luis Larrodera estrena ‘El peor oficio del mundo’

La sala 3 de los cines Palafox de Zaragoza ha acogido este lunes el estreno del cortometraje ‘El peor oficio del mundo’, escrito y dirigido por el actor y presentador aragonés Luis Larrodera (Zaragoza, 1973), quién también protagoniza el filme. «Tenía muchas ganas de rodar en Aragón, y hacerlo con un equipo de profesionales de la tierra como este ha sido un regalo», ha destacado Larrodera, quien ha confesado sentirse «emocionado» durante la presentación de este trabajo en la capital aragonesa. «Estoy flipando porque no deja de ser un cortometraje sin mayor pretensión que la de contar una historia», ha dicho.

Sobre la idea del corto, ha explicado que lo escribió «hace mucho tiempo, y en casa me dijeron que mejor hacerlo que guardarlo en un cajón». Para materializar esta obra, el actor y presentador ha señalado al productor Raúl García Medrano como figura clave en esta aventura: «Él me puso las alas que quizá me faltaban para lanzarme con este proyecto, en el que aparecen muchos personajes con papeles muy pequeñitos».

‘El peor oficio del mundo’ se rodó en Zaragoza en octubre del año pasado y narra en clave de humor las desventuras de un comercial de una funeraria. Este es el segundo cortometraje de Larrodera como director tras su ópera prima ‘Padre’ (2018).

Elenco aragonés

Con un elenco y un equipo técnico totalmente aragonés, por los distintos sets de rodaje fueron desfilando varios intérpretes de la tierra como Jorge Asín, Marisol Aznar, Alberto Castrillo-Ferrer, María José Moreno, Jaime García Machín, Rufino Ródenas, Francisco Fraguas, Luis Rabanaque, Diego Peña, Juako Malavirgen, Encarni Corrales, Minerva Arbués o Yolanda Blanco, entre otros. La mayor parte de ellos han acudido al estreno para arropar al director de ‘El peor oficio del mundo’. También han estado allí Víctor Lucea, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y Francisco Querol, director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, entre otros invitados. El proyecto, producido por Rec Films, cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón Televisión, y con la colaboración de Funeraria La Paz y Cafés Orús.

El corto se grabó en tres escenarios de la capital aragonesa: un plató de Aragón Televisión, el colegio Santo Domingo de Silos –del que en su día fue alumno Luis Larrodera– y el hospital Hernán Cortés Miraflores. La figuración también es parte fundamental de la trama, pues en una de las secuencias se contó con medio centenar de extras.

«No hay corto pequeño, no hay película pequeña», ha subrayado Raúl García Medrano, quién ha destacado que en este cortometraje han trabajado 128 personas, entre equipo técnico, actores y figurantes.