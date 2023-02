Kristen Stewart y Carla Simón, los rostros de un jurado joven para el Oso de Oro

La actriz estadounidense Kristen Stewart se presentó este jueves ante la Berlinale entre temblorosa y responsable, al frente del jurado internacional que elegirá al Oso de Oro de la 73 edición el festival y con la directora española Carla Simón como parte de su equipo.

"Estoy temblando ante tanto talento", afirmó Stewart en su presentación ante los medios, en la jornada inaugural del festival que arrancará con la proyección fuera de concurso de 'She came to me', una comedia romántica dirigida por Rebecca Miller.

"Tenemos la responsabilidad de darle el Oso a una película que nos impacte a nosotros y, a la vez, que creamos que impactará al público", resumió Simón, ganadora en 2022 del Oro con 'Alcarrás', un filme al que Berlín dio "una repercusión internacional que nunca hubiera soñado", añadió.

Stewart, con 32 años, es la presidenta del jurado más joven de la historia del festival, mientras que Simón (Barcelona, 1986) ganó el Oro con una película hablada en catalán, algo asimismo histórico en el palmarés del festival alemán.

"Somos un jurado joven y muy diverso. Va a ser una experiencia muy interesante", comentó a Efe Simón, en un aparte tras su presentación ante los medios.

Berlín es para esta directora "una fábrica de sueños particular", recordó, ya que al triunfo de 'Alcarrás' había precedido el premio a la mejor ópera prima obtenido ahí en 2017 con 'Estiu 1993' (Verano 1993).

Mientras Simón y Stewart alternaban los términos "responsabilidad" y "búsqueda de lo nuevo", otro Oso de Oro, el rumano Radu Jude, recurría a la ironía ante la pregunta de sus objetivos como miembro del jurado.

"La industria del cine es una mezcla de dinero y estupidez", decía, para explicar que seguía encontrando a quién se preguntaba cómo "una mierda como ésa" pudo darle el Oro en 2021. Es decir, su sátira sobre la doble moral y el sexo viralizado 'Bad Luck Banging or Loony Porn'.

Completan el equipo de Stewart la actriz iraní Golshifteh Farahani, la directora alemana Valeska Grisebach, la cineasta estadounidense Francine Maisler y el realizador chino Johnnie To.

Farahani reflexionó sobre la especial simbología que entraña Berlín, "la ciudad que derribó su Muro", en un momento en que parece que "otros muros están por romperse", pese a los intentos de "otras dictaduras" por socavar vidas humanas, sea en Irán o en Rusia.

El jurado internacional de Stewart desfilará esta noche ante la primera alfombra roja de este festival, que espera al equipo de 'She came to me', encabezado por Anne Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinklage.

La gala inaugural no será tan ligera como esa película, ya que se espera el mensaje virtual del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a punto de cumplirse un año del inicio de la invasión rusa a su país.

La figura del líder ucraniano centra el documental 'Superpower' de Sean Pean, que se estrenará en la sección Berlinale Special, fuera de concurso.

A la jornada inaugural seguirá el viernes el desfile de las 19 aspirantes a los Osos, entre ellas la española '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola, la mexicana 'Tótem', de Lila Avilés, y la portuguesa "'Mal Viver', de Joao Canijo.

Habrá cinco representantes alemanas, como 'Music', de Angela Schanelec, 'Ingeborg Bachmann', de la veterana Margarethe von Trotta, y 'Roter Himmel', de Christian Petzold.

De Canadá acudirá 'Blackberry', dirigida e interpretada por el canadiense Matt Johnson, y Reino Unido concursará con 'Manodrome', dirigida por John Trengove y con Adrien Brody y Jesse Eisenberg.

Por parte francesa competirá 'Sur l'Adamant', un documental de Nicolas Philibert sobre el día a día de un centro psiquiátrico, así como 'Le grand Chariot', de Philippe Garrel. Completa el ciclo europeo la franco-italiana 'Disco Boy', un duro filme dirigido por Giacomo Abbruzzese.