Luz Gabás: "Mirando el pasado entiendes que las sociedades tienden a salir adelante como sea, pese a todo"

2023 va a ser para usted, todavía, el año del Planeta, con compromisos en España y América de presentación de su novela ganadora. ¿Espera retomar pronto la escritura?Es que eso no se abandona nunca. Lo que no puedo ahora es sentarme al ordenador todos los días porque no tengo horas, pero, en cuanto pase Navidad, empezaré a trabajar en lo mío, que es escribir. La promoción ya no será tan intensa.

¿Por dónde irá su siguiente novela?Pasará como con ‘Lejos de Luisiana’, que nadie sabrá nada hasta el final.

La literatura ha sido un refugio en estos años pasados de covid y forzosa introspección. Los tiempos se mantienen revueltos con la crisis climática manifestándose, una guerra cercana, la inflación desatada... ¿Qué aportan los escritores en este contexto? ¿Entretenimiento, reflexión, respuestas, plantear más preguntas?Todo esto. Pero, sobre todo, para mí, la literatura es sanadora, una medicina para el alma. Cuando me sumerjo en un libro, me olvido hasta del dolor. Ha sido siempre así, y en tiempos difíciles, más. Es evasión pero también te hace reflexionar, entender. Sabemos que la vida es dura pero, a veces, cuando leemos la de otras personas, la nuestra nos parece menos dura.

Trabaja la novela histórica, pero, como en cualquier literatura, las pasiones, los conflictos, trascienden épocas. ¿Alguna lección aprovechable en ‘Lejos de Luisiana’?Cuando me documentaba para escribir este libro encontré enfermedad, muerte, miedo... Parece que estoy hablando de la actualidad. Es lo bueno de la novela histórica, que de ese diálogo con el tiempo pasado nos lleva a pensar en nuestra época también. Mirando el pasado, podemos comprender cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos continuar 100, 200, 300 años más. Relativizas el catastrofismo. Las sociedades tienden a salir adelante como sea, a pesar de todo.

Escasean las voces, como la suya, que tengan trascendencia en la esfera pública manteniendo su residencia en un pueblo. ¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar en cuanto a las necesidades del medio rural?Creo que se ha avanzado bastante en el sentido de que decir que alguien vive en un pueblo ya no es algo peyorativo. Ahora, es una opción de vida; con las nuevas tecnologías, es posible. Falta camino por recorrer, sin duda, en educación, sobre todo en comunicaciones... Somos pocos y por eso salimos caros, pero mantenemos vivo el entorno natural que todos necesitamos.

Usted habita el Pirineo.Es más privilegiado por el turismo, por la nieve, que permite montar negocios relacionados con ellos. No es lo mismo que en ciertos pueblos de la tierra baja, que están un poco en la nada. Al final, es una cuestión de mejora de servicios para que el que quiera vivir en un pueblo pueda hacerlo. Por ejemplo, en los sitios turísticos hay un gran problema con la vivienda social; los alquileres suben y a muchos no les da el sueldo para quedarse allí. Esto no sucederá en otros lugares en los que sobre todo lo que faltan son comunicaciones... El problema de Aragón es que es muy grande y somos pocos. Es difícil. Pero yo tomé la decisión en su día de ir a vivir donde vivo. Soy escritora y escribo allí. Ahora estoy de promoción un tiempo, pero mi casa sigue estando donde está. Quiero seguir viviendo allí.

¿Por dónde le gustaría que transitara su carrera?Creo que encontraré otra historia y será una que quiera contar porque me atraiga a mí, porque quiera aprender sobre ella, y porque visualice unos personajes que quieran salir de mí. Siempre he escrito de lo que me ha interesado y tiene que seguir así, porque si no perderé mi alma y mi voz en las historias que cuento. Somos muchos escritores con muchas voces. Yo tengo la mía y cuento las historias como las quiero contar.