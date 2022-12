El Concierto de Año Nuevo en la sala Mozart volverá a registrar un lleno total

Este lunes 26 de diciembre, La Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza se reencontrará en la sala Mozart del Auditorio con una tradición consolidada; ofrecer a casa llena el Gran Concierto de Año Nuevo. Aunque corresponde a 2023, se adelanta unos días al cambio de calendario, aprovechando el festivo nacional para sorprender a los espectadores con un programa del que solamente se conocen atisbos, y que tradicionalmente presentan al completo el mismo día del recital. Ya no quedan entradas: la Mozart presentará un lleno absoluto, algo que viene ocurriendo en los últimos diez años con este concierto que da la bienvenida al nuevo año en Zaragoza.

Laura Pérez Soria llevará la batuta el próximo lunes 26 (19.00). La directora de orquesta zaragozana ha expresado escuetamente (aunque con profunda emoción) su felicidad por dirigir de nuevo a esta orquesta y hacerlo en casa. “Es una gozada trabajar con ellos, porque tocan con el corazón; en este concierto existe una unión muy especial, es una fiesta que debemos valorar como tal, y disfrutar al máximo”.

El tenor zaragozano Eduardo Aladrén confesó su emoción por actuar en casa. Francisco Jiménez

El programa incluye al tenor Eduardo Aladrén, otro que vive fuera y vuelve a casa por Navidad. Se emocionó al hablar de lo especial que es terminar una temporada antológica en Zaragoza, después de haber debutado en el Teatro Real el pasado verano. “Cuando pasas tantos años fuera, cada vez que tienes la oportunidad de volver aquí es una felicidad muy grande; más aún en Navidad, para estar con la familia. Desde 2017 no he cantado en el Auditorio, y me encanta hacerlo ahora”.

Conocido sobre todo en el universo operístico internacional por su magnífico Pinkerton en ‘Madame Butterfly’, Aladrén interpretará unas cuantas arias el lunes, entre las que estará ‘E lucevan le stelle', de ‘Tosca’, y la de Macduff del ‘Macbeth’ de Verdi, que ya ha interpretado este año en la Deutsche Oper am Rhein, en Düsseldorf.

Más información Programa completo de Navidad en Zaragoza: del mercadillo navideño a la pista de hielo

El Estudio de Danza María de Ávila, representado esta mañana en la presentación del espectáculo por los coreógrafos Claudia Faci y Antonio Ayesta, pondrá en liza a ocho bailarines y bailarinas, seis de nuevo cuño y dos con más trayectoria. Tras dos meses de trabajo intenso, desarrollarán tres números; uno es sorpresa absoluta y los otros dos (el ‘Vals de los copos de nieve’ de Tchaikovsky y el ‘Danubio azul’ de Johan Strauss) figuran en el imaginario común de todos los aficionados. El coro juvenil de la Polifónica de Ejea también tendrá un hueco en la velada, que reunirá a 50 músicos y 40 coralistas.