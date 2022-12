El documental aragonés 'Fleta tenor mito' se estrena en los cines Palafox de Zaragoza

Los cines Palafox de Zaragoza han sido este martes escenario del preestreno del documental 'Fleta, tenor mito', dirigido por Germán Roda y producido por Patricia Roda y Estación Cinema en coproducción con RTVE. La cinta cuenta la historia del gran tenor español Miguel Fleta (1897-1938), muerto prematuramente con 40 años en plena guerra civil tras haber triunfado en los teatros de más de 50 países, entre ellos La Scala de Milán, el Teatro Real y el Metropolitan de Nueva York.

Además, la película aragonesa acaba de recibir el premio al Mejor Documental Extranjero en el 76º Internacional de Salerno, en Italia; como ha revelado el director, Germán Roda. Tras el pase en los cines Palafox, la cinta podrá verse en Aragón TV el miércoles 21, a las 23.20, y en La 2, en el programa 'Imprescindibles', de RTVE el 5 de febrero a las 21.30.

"Estamos muy felices y orgullosos de poder dar a conocer la historia de Fleta de una manera que no se había contado hasta ahora", ha destacado Germán Roda, antes del preestreno. No en vano, ha añadido, "el aragonés fue considerado el mejor cantante del mundo durante ocho años".

El rodaje ha durado tres años y se ha realizado en localizaciones como Albalate del Arzobispo, el Teatro Olimpia de Huesca o el Teatro Principal de Zaragoza, pero también en otros puntos de España y el extranjero. "Los grandes tenores de hoy todavía hablan de Fleta porque trascendió. Se conservan más de 200 temas grabados del aragonés y muchas de sus interpretaciones no se han logrado superar todavía. 100 años después se sigue hablando de Fleta", subrayaba Roda.

Imágenes inéditas

Entre los entrevistados que protagonizan la película se encuentran el escritor y experto en jota Javier Barreiro; el presentador de 'This is opera', Ramón Gener; María Fleta, ex soprano y nieta del cantante aragonés; el tenor mexicano Javier Camarena; o el tenor andaluz Pedro Lavirgen, quien "reconoce que decidió dedicarse a la música tras escuchar cantar a Fleta", añadía el director. En la cinta destaca la labor de documentación gracias a la cual se ha obtenido material inédito de la televisión polaca o imágenes en Budapest del artista aragonés.

'Fleta, tenor mito' es una producción de Estación Cinema en coproducción con RTVE, con la colaboración de Aragón TV, el apoyo del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Albalate de Cinca y TuHuesca (DPH). Víctor Lucea, director general de Cultura de la DGA ha destacado que “todo esfuerzo es poco para poner en valor una figura esencial en la cultura aragonesa como la del tenor Fleta, del cual existe poco conocimiento”.