En la filmografía de Cesc Gay hay una película sobresaliente, ‘Truman’, que ha marcado la carrera del director y guionista y que, para muchos de nosotros, se ha convertido en una de esas obras que puedes volver a ver una y otra vez sin que pierda fuerza. Como sucede a todos los autores, no siempre se logran trabajos tan rotundos y magníficos como ese, lo que no significa que sus firmantes no sigan haciendo otros igualmente interesantes.

Tras ‘Sentimental’, que estrenó hace un par de años, Cesc Gay vuelve con ‘Historias para no contar’, otra de esas comedias dramáticas en las que tan bien se desenvuelve y en la que cuenta con un espléndido equipo de actores. De hecho, verla me ha hecho recordar el gran plantel de intérpretes de muy diferentes edades con que cuenta la cinematografía española. En este caso, son muchos y, en general, muy buenos los nombres que se dan cita en un reparto cuyos integrantes se reparten por las cinco pequeñas historias en que se estructura el filme.

'Historias para no contar' *** Director y guionista: Cesc Gay. Fotografía: Andreu Rebés. Intérpretes: Anna Castillo, Chino Darín, Antonio de la Torre, José Coronado, Alexandra Jiménez. España, 2022, 99 minutos.

No ha pretendido el director y guionista hacer un argumento de personajes cruzados. Cesc Gay cuenta las peripecias de sus protagonistas, independientes unas de las otras, lo que transforma su película en un conjunto de cinco, digamos, cortos. En los cinco hay puntos en común, como el amor y el desamor o la infidelidad, la verdad y la mentira, también la infelicidad.

Si bien ‘Historias para no contar’ funciona como un todo, es evidente que el valor de cada pieza varía en función del interés de su contenido y del ritmo narrativo, no siempre conseguido. A pesar del talento demostrado de casi todos sus actores -Antonio de la Torre, Chino Darín, Anna Castillo, Maribel Verdú, José Coronado, Alexandra Jiménez y muchos más-, lo cierto es que los tres primeros relatos funcionan muy bien, pero decaen el cuarto y el quinto, como si Cesc Gay hubiera perdido interés en ellos.

Lo dicho, cinco ‘cortos’ para un puñado de grandes actores. Entretenida y muy interesante.