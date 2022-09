Serhii Pohoreltsev: "Una vez más, España ha demostrado su solidaridad"

Por la dura situación que está sufriendo, y en defensa de la libertad y del marco legal internacional, el grupo HENNEO concede este año un Premio Especial al pueblo ucraniano. El galardón se entrega a la embajada de Ucrania en España, cuyo máximo representante, Serhii Pohoreltsev, agradece la solidaridad que está recibiendo de parte de todo el continente. Se muestra "optimista" con el devenir del conflicto y confía en una pronta resolución que permita reconstruir el país cuanto antes.

Más de medio año después, la guerra continúa en su país. ¿Cómo es la situación en la actualidad?

Nos encontramos en su tercera fase. La volatilidad característica de las dos primeras quedó atrás. Ahora, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron la contraofensiva a principios de septiembre, la situación en el terreno evoluciona de forma muy dinámica. Ya reconquistamos todo el norte y el noreste del país, y el avance de nuestro ejército en el sur también es notable. Desde el punto de vista de la política internacional, en poco más de 200 días de invasión, la resistencia feroz de Ucrania también ha cambiado los ánimos en Europa.

¿Cuál es la estimación de víctimas mortales y heridos?

Al contrario de lo que dice la propaganda del Kremlin, que asegura que los bombardeos rusos apuntan exclusivamente a las instalaciones militares ucranianas, de los 20 misiles lanzados por el ejército ruso, o por la marina, solo uno fue contra objetivos de uso militar o de la industria de defensa. Otros 19 fueron dirigidos a zonas residenciales o a infraestructuras críticas de uso civil, como las centrales térmicas. Como consecuencia, según la Oficina del Fiscal General de Ucrania, a fecha de 14 de septiembre, fueron asesinados 384 niños y otros 749 resultaron heridos. En cuanto a las bajas del ejército ruso, tenemos documentadas y visualmente probadas más de 54.000 muertes. Esa cifra ya se aproxima a las bajas mortales que sufrió EE.UU. durante su campaña en Vietnam. O por ejemplo, es casi cuatro veces más que las bajas de la Unión Soviética en diez años en Afganistán. Pero parece que al Gobierno de Rusia no le importen estas cifras.

Las imágenes que llegan del conflicto reflejan el sufrimiento del pueblo ucraniano. ¿Sigue la moral alta en el país?

Es verdad. En el siglo XXI, especialmente si se trata de un país en el centro de Europa, las imágenes son desoladoras. Apuntando a propósito e infringiendo los mayores daños posibles a infraestructuras críticas y a zonas residenciales, el invasor tiene una clara intención de arruinar la moral ciudadana y provocar el éxodo en masa de la población civil y, así, forzar al Gobierno de Ucrania a sentarse a negociar y rendirse. Sin embargo, como demuestran los sondeos, el Kremlin obtuvo el resultado opuesto. Según datos recientes, el 92% de la población está convencida de que Ucrania saldrá victoriosa, y sus Fuerzas Armadas son la institución del Estado más valorada.

Las cicatrices de una guerra suelen ser profundas. ¿Cree que el pueblo ucraniano se sobrepondrá?

Las tragedias del momento no deben trastornar la conciencia ni la perspectiva histórica. Ahora es el mejor momento para salir victoriosos de la guerra centenaria con Rusia. A nuestra generación nos toca llevar a buen fin la tarea que no pudieron nuestros antecesores hace más de un siglo. Ellos, a diferencia de nosotros, fueron cegados y engañados por las falsas ideas del comunismo que encubrían el chovinismo y colonialismo ruso.

Los analistas temen un conflicto de larga duración. ¿Tiene esperanza de una pronta resolución?

Dejemos los pronósticos a los analistas. En esta ecuación hay demasiados elementos desconocidos. Lo que dice el Kremlin y sus actuaciones son irracionales e imprevisibles. Somos optimistas preparados para lo peor. Tenemos que enfocar en lo que está en nuestro alcance. Para lograr una paz duradera y verdadera primero tenemos que ganar esta guerra. Y para conseguirlo necesitamos muchos recursos, en primer lugar, armas modernas y municiones. El alto el fuego o el armisticio sería insuficiente. Sólo la derrota y la humillación de Rusia en el campo de batalla pueden abrir el camino a esta paz duradera y verdadera para Ucrania y Europa. No podemos permitirnos el lujo de tener otro ‘conflicto congelado’ en nuestro continente y dar a Rusia un respiro para que se prepare para una nueva invasión. Por esta razón, nuestros socios deben ver el suministro de armas a Ucrania no como un acto de caridad o un despilfarro innecesario sino como una inversión en nuestra seguridad compartida, tanto actual como futura.

Las negociaciones están rotas. ¿Esa vía está cerrada?

Sí. Rusia no muestra ninguna disposición a asumir la realidad. Sus condiciones para reanudar las negociaciones son totalmente descabelladas. Buscan la rendición de Ucrania. Al mal tiempo, el Kremlin pone buena cara. Putin y su camarilla perdió esta guerra. No están en condiciones de dictar las condiciones. Hasta que Rusia no vuelva a sus fronteras internacionalmente reconocidas, hasta que no retire sus tropas por completo de Ucrania, incluidas la península de Crimea y Sebastopol, no habrá negociaciones. En la mesa de negociaciones, hay que desconfiar de Rusia siempre. Cualquier compromiso con el Kremlin va inevitablemente a llevarnos a todos los europeos a una nueva guerra aún más sangrienta.

Ucrania asegura que su intención es ganar, no solo resistir. ¿Es factible la victoria?

No solo es factible sino inevitable. Para Putin esto no tiene remedio. La única cuestión que queda sin responder es cuánto tardará el ejército ucraniano en liberar todos los territorios ocupados y cuántas vidas humanas más cobrará esta guerra sin sentido. El alto el fuego o el armisticio no duraría por mucho. Además, no acercaría el fin de la guerra. Congelarla por un rato, sí, puede. Putin frenéticamente busca las negociaciones para tener este respiro, rearmarse y golpear de nuevo con más fuerza. Más ayuda militar, financiera y humanitaria acompañada por la presión económica sobre Rusia es la receta aprobada para conseguir la victoria de la civilización moderna contra la barbarie medieval.

Reclaman a los aliados el apoyo económico, pero sobre todo militar. ¿Están recibiendo la ayuda necesaria?

Los militares ucranianos dicen que las armas nunca les sobran. Apreciamos cualquier ayuda proporcionada por nuestros socios y aliados, en particular, por el Gobierno de España. Sin embargo, estoy convencido de que Occidente y España, como la cuarta economía europea, son capaces de hacer más, en términos de ayuda militar a Ucrania, para adelantar la victoria. Nuestros socios deben ver esta ayuda no como un acto de caridad sino como una inversión en su propia seguridad.

¿Qué porcentaje del país está ocupado por las fuerzas rusas y cuántos municipios se encuentran en ese territorio?

Se calcula que, en vísperas de nuestra contraofensiva, el 21% del territorio de Ucrania, con 2.600 poblaciones, estuvo bajo el control de la administración de ocupación rusa. Desde que la contraofensiva empezó a inicios de septiembre y hasta el 12 de septiembre, el ejército ucraniano recuperó 6.000 kilómetros cuadrados. El avance de las tropas ucranianas en el noreste fue tan rápido que en los tres primeros días fue liberado un territorio superior a aquel que el invasor pudo capturar en cuatro meses de ofensiva. El empuje en el sur también es significativo, aunque parezca no tan impresionante.

¿Está en riesgo la seguridad nuclear en Europa?

Dudo que alguien tenga respuesta a esta pregunta. Si analizamos las actuaciones de Moscú, son irracionales y caóticas. No debemos descartar nada. Lo que es obvio es el hecho de que con la retención por las tropas rusas de la central nuclear de Zaporizhzhia y el despliegue del armamento y municiones en sus instalaciones, el Kremlin trata de chantajear al mundo entero con un desastre nuclear. La comunidad internacional, y Europa en particular, tiene que demostrar resistencia a este chantaje y seguir reclamando que las tropas rusas desalojen la central. Como sabe, el pasado 15 de septiembre la Agencia Internacional de Energía Nuclear aprobó la resolución que exige a Rusia que termine la ocupación de la planta nuclear en Energodar así como el cese de toda actuación dirigida contra cualquier otra instalación nuclear en Ucrania.

¿En qué situación se encuentra la economía ucraniana y cómo será la reconstrucción del país?

La economía del país no está pasando por momentos fáciles, pero con la ayuda de la comunidad internacional, después de la victoria reconstruiremos nuestro país. Espero que el Gobierno de España se comprometa con el patrocinio de alguna región destruida por los rusos o con un proyecto de infraestructuras. Según las estimaciones del Gobierno presentadas en Lugano, el coste total de la reconstrucción de Ucrania es de aproximadamente 750.000 millones de dólares. Esta cifra incluye no solo el desembolso para reconstruir las instalaciones destruidas, sino también la necesidad de apoyo fiscal, modernización y fortalecimiento de la capacidad de sectores económicos clave, así como asistencia para reanudar actividades comerciales y empresariales.

¿Cuál es la hoja de ruta para el ingreso de Ucrania en la UE?

Ucrania y el Parlamento están firmemente comprometidos con el objetivo de conseguir el cumplimiento de los requisitos necesarios para abrir las negociaciones sobre la adhesión. Nuestro Gobierno no oculta la ambición de concluir de forma acelerada los pactos bilaterales con los países miembros con el fin de adherirse a la Unión en cuestión de años, no en una década. De momento, como primer paso, no enfocamos en el cumplimiento de los siete requisitos que la Comisión Europea citó a la hora de proporcionar a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión. Confío en que llevaremos a buen fin este proceso hasta que acabe este año.

A España se calcula que han llegado 140.000 ucranianos. ¿Han recibido una buena acogida? ¿Se están integrando en la sociedad española?

Una vez más la sociedad española ha demostrado su solidaridad. El número de ucranianos que encontraron refugio en España desde que explotó la guerra a gran escala ya supera el de la colonia ucraniana residente en su país. Quiero agradecer a los españoles por la acogida y el afecto que encuentran los ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, en España. También apreciamos las medidas adoptadas por el Gobierno de España que aseguran a esta gente las condiciones de vida dignas que les permiten plenamente y sin restricciones integrarse en la sociedad española.

¿Cuáles son sus principales necesidades?

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España, después de las consultas con la parte ucraniana, tienen carácter integral y atiende a las necesidades primordiales de los desplazados ucranianos. Los que se refugiaron en España ya tienen las posibilidades, una vez obtenido el permiso de residencia temporal, de conseguir un puesto de trabajo, usar el seguro médico, recurrir a atención psicológica y escolarizar a los niños. Pero tenemos que ser conscientes de que estas son necesidades a corto plazo. La mayoría quiere volver a sus hogares en Ucrania. Por eso, si hablamos de las necesidades a largo plazo, lo básico son la seguridad y las infraestructuras que permiten vivir una vida decente. Así, una vez consolidada la seguridad en las zonas desocupadas, hay que pasar a la reconstrucción de las casas, colegios, guarderías, fábricas y las instalaciones de la infraestructura crítica. En este sentido, España es capaz de aportar mucho al esfuerzo internacional a la reconstrucción de Ucrania.

Muchos han vuelto a sus casas tras los primeros meses de conflicto. ¿Cree que es prematuro?

Entiendo y comparto los sentimientos de aquellos compatriotas que volvieron a Ucrania antes que acabe la guerra. Cada caso es bastante particular. No me atrevería a generalizar o dar consejos.