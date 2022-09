Sarah Shook & The Disarmes: de los Apalaches a la Vía Láctea

Tras el paréntesis estival, el Rock & Blues Café ha retomado su programación en vivo con renovados bríos, incidiendo en su querencia por los sonidos de raíz americana. Si hace una semana disfrutamos de una tórrida descarga de soul-rock con Nikki Hill, este jueves fue el turno de otra fémina, Sarah Shook, que se adentra por paisajes sonoros muy diferentes: en concreto, los del country-rock alternativo, que Sarah y su banda, The Disarmers, facturan con ciertos toques punk y actitud ‘outlaw’: una forajida del nuevo country, vaya.

Criada en el seno de una familia fundamentalista cristiana nada inclinada a la música, está claro que a sus progenitores les salió el tiro por la culata: la chica acabó cayendo en los demoníacos brazos del rock, se declara bisexual y luce un vistoso piercing en la nariz. ¡Vade retro, Satanás! Mas vayamos a lo que realmente importa, o sea, su concierto; sin poseer una voz prodigiosa ni ser una compositora iluminada que abre nuevas vías, Sarah acreditó su capacidad para reelaborar de forma convincente los códigos del género desde planteamientos tan energéticos como viscerales.

Así, junto a piezas de marcados aromas campestres –aunque siempre con un sonido punzante y muy eléctrico- más puntuales destellos de honky tonk y garito de carretera, sonaron trallazos ferozmente rockeros como ‘Been loving you too long’. ‘Talkin’ to myself’, ‘If it’s poison’, ‘New ways to fail’ o ‘The bottle never lets me down’ fueron otros de los títulos notables interpretados por Sarah Shook, dama de aire un tanto ceñudo, y una banda en la que destaca poderosamente el guitarrista Eric Peterson, quien llevaba una pedalera de efectos que parecía el cuadro de mandos de una nave espacial; a la inevitable pregunta de si de verdad hace falta tanta parafernalia para tocar country-rock de raíces clásicas, Peterson se encargó de responder llegando al final del concierto, con una exhibición de recursos que se acercaban a algo así como el country cósmico: de los Apalaches a la Vía Láctea.

LA FICHA TÉCNICA

Sarah Shook & The Disarmers. Presentando su último disco, ‘Nightroamer’. ***

Músicos: Sarah Shook, voz y guitarra; Eric Peterson, guitarra; Adam Kurtz, pedal steel guitar; Aaron Oliva, bajo; Jack Foster, batería. Jueves, 8 de septiembre de 2022. Rock & Blues Café, Zaragoza. Casi lleno.