El emotivo corto de Carla Simón que conecta a su hijo con la madre que apenas conoció y que se puede ver en YouTube

Apenas siete fotos de su madre, desnuda, cuando estaba embarazada de ella. Ese fue el punto de partida del delicado y precioso cortometraje 'Carta a mi madre para mi hijo' que Carla Simón ha regalado a su hijo, Manel, y a las Jornadas de los Autores del Festival de Venecia.

Rodado en super-8 cuando la realizadora catalana estaba embarazada de Manel, que ahora tiene dos meses, el corto mezcla textos poéticos escritos a mano con reflexiones muy personales e imágenes de su madre, además de escenas de ficción protagonizadas por Ángela Molina, Cecilia Gómez y Ainet Jounou.

"Me apetecía mucho experimentar un poco", señala la realizadora en Venecia. Cerca se encuentra Manel, en brazos de su padre, del que no se ha separado desde que nació. Con él se irá a Londres y Nueva York, próximas paradas para su exitosa 'Alcarrás', Oso de Oro de la última Berlinale.

Precisamente recibió la llamada para participar en los 'Cuentos de mujeres Miu Miu' de esta sección paralela de la Mostra de Venecia cuando estaba en el Festival de Málaga para presentar 'Alcarrás'.

El hecho de que otras mujeres cineastas que le gustan mucho hubieran tomado parte en este proyecto le animó a aceptar. En los 12 años que lleva en marcha se han visto cortos de Lucrecia Martel, Agnès Varda, Naomi Kawase, Isabel Sandoval, Chloë Sevigny o Haifaa Al-Mansour.

"Dije que sí, a lo bruto, sin pensarlo". Y como no tenía tiempo porque estaba embarazada y en plena promoción de "Alcarrás", decidió hablar de lo que le estaba pasando.

Pensaba mucho en su madre, en sus madres, en la biológica, que falleció cuando ella tenía seis años, y en la que la crió -la historia que cuenta en 'Verano 1993'-. Y se decía: "Mi madre nunca va a saber que hubiera sido abuela y Manel nunca va a conocer a esa abuela".

"Me apetecía dejarle como un documento, esa memoria familiar que yo no tengo, un archivo familiar que a mí me falta mucho por el hecho de perder a mis padres de pequeña", precisa la realizadora.

Carla Simón es consciente de que hay una parte de su historia que no sabe y que nadie le puede contar. "La memoria es muy selectiva y muy subjetiva y cada uno en mi familia me cuenta cosas de mis padres". Y las historias varían.

Por eso decidió hacer este pequeño cuento para su hijo con los elementos y recuerdos que sí son suyos. Entre ellos, esas siete fotografías que al final se convirtieron en el comienzo del cortometraje.

Pero no las fotos -que aparecen posteriormente- si no la recreación de esas fotos por parte de la directora, que venció su timidez para desnudarse ante la cámara y contar, una vez más, una historia sobre su familia.

"Mi necesidad de contar historias porque en mi familia hay muchas historias pero también por mi infancia, por el hecho de que me falte esa historia", apunta Simón.

Y como no quería que a su hijo le faltaran esos recuerdos, desarrolló un texto sobre una mariposa blanca que "susurraba historias al clavel y a la violeta", como dice una canción de Lole y Manuel que compusieron para su hija Alba y que sirve de hilo conductor al corto.

Una forma de inventar los recuerdos que le faltan, un relato poético con toques oníricos que se aleja del tono realista de sus dos largometrajes.

Algo que le permite un formato como el cortometraje, más dado a la experimentación y que le sirve a Carla Simón como banco de pruebas para su siguiente proyecto.

Además de haberle permitido trabajar con Ángela Molina, una actriz a la que admira y con la que quería colaborar desde hace tiempo. Tiene la edad que tendría su madre si viviera y da la imagen de madraza y a la vez moderna, que buscaba porque así le han descrito a su madre.

"Hago cine para imaginarte y para imaginarme o puede que lo haga porque no quiero morir", dice la realizadora en el corto. Y en Venecia reconoce que este proyecto le ha hecho "muy feliz".