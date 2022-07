Delicias de la Costa Oeste

Residente en San Francisco, Kelley Stoltz pertenece a la categoría de los orfebres del pop, de los artistas/artesanos que se aplican en la tarea de hacer canciones atemporales desde posiciones secundarias, ajeno a la popularidad, sin el brillo de los grandes escenarios ni copar portadas, solo para solaz y esparcimiento propio y de un puñado de buenos aficionados y conocedores.

Stoltz, que lleva más de veinte años de carrera y casi otros tantos álbumes, visitó el miércoles La Lata de Bombillas y nos deparó un apetitoso concierto, de esos que dan sentido a la imprescindible labor de las pequeñas salas como La Lata.

En teoría, el cantante, compositor y multiinstrumentista americano venía a presentar su trabajo más reciente, ‘The stylist’, pero en realidad dio un amplio repaso a piezas de su extensa discografía. Por cierto, que el título de su último álbum le va como anillo al dedo, pues Stoltz es efectivamente un fino estilista del pop-rock, manejándose dentro de una muy variada gama de registros: en sus canciones caben influjos de Scott Walker y The Beatles, de Brian Wilson o Robyn Hitchcok, ramalazos psicodélicos con cierto aire a Echo & The Bunnymen (de los que fue guitarrista en directo hace no muchos años), toques garajeros y muchas cosas más.

Acompañado por un trío de guitarra, bajo y batería, este californiano de adopción fue desgranando una ristra de canciones de alto contenido melódico y dotadas de sello propio, como ‘The quiet ones’, ‘She likes noise’, ‘Team earth’, ‘You had to be there’, ‘Turning into you’ o ‘Double exposure’.

kelley stoltz **** Presentando su último disco, ‘The stylist’.

Miércoles, 27 de julio de 2022. La Lata de Bombillas, Zaragoza.

En todas ellas se percibe el talento de un autor que reelabora con clase y buen gusto diversos códigos e influencias, al tiempo que imprimiendo su personalidad y dejando la sensación de estar ante uno de esos pequeños grandes músicos que no necesitan del reconocimiento masivo para seguir dejándose la piel en el desempeño de su oficio; salvando las distancias sonoras y estilísticas, algo así como un Cuti Vericad de la Costa Oeste. Es decir, un músico de verdad.