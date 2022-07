Guía para no perderse al solicitar el Bono Cultural Joven

A partir de este lunes, y hasta el 15 de octubre, todos aquellos que hayan cumplido o cumplan 18 años en este 2022 podrán darse de alta en el Bono Cultural Joven, una tarjeta monedero con 400 euros disponibles para gastar en productos y actividades culturales. Pero a estas alturas, y tras un año conociendo gota a gota los detalles de este Bono Cultural Joven, todavía hay muchos candidatos a disfrutarlo que desconocen qué tienen que hacer o cuál será el procedimiento. Un total de 13.129 jóvenes aragoneses podrán beneficiarse del Bono Cultural Joven en Aragón, lo que supone una inversión de 5.251.600 euros para la Comunidad. Se calcula que, en toda España, unos 500.000 jóvenes se beneficiarán de esta medida, lo que implica una inversión total de 210 millones de euros.

Correos se encarga de gestionar el bono de 400 euros a través de la tarjeta Correos Prepago Ayudas Sociales en formato virtual o físico. Pero eso no quiere decir que se pueda ir a una sucursal de Correos y solicitarlo sin más. Hay que seguir una serie de pasos. Uno de los aspectos clave y de los que se ha hablado poco es que hay un plazo muy concreto para solicitarlo, entre el lunes 25 de julio y el 15 de octubre. Da igual la fecha en que se cumplan los 18 años exigidos, aunque sea después del 15 de octubre. Si no se solicita en el periodo establecido se pierde el derecho a disfrutarlo.

El gasto de esos 400 euros, sin embargo, se puede hacer a partir de la fecha en que se cumplen los 18 años y durante un año a partir de la concesión. Todo el dinero que no se haya gastado en ese momento no se podrá utilizar.

Como es sabido, con la tarjeta se podrá disfrutar de experiencias y productos culturales con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos (libros, prensa o discos, entre otros), 100 euros para productos digitales (prensa digital, ‘podcast’, videojuegos en línea o plataformas de contenidos audiovisuales) y 200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza o museos). Sectores como la tauromaquia, la gastronomía, la moda o la cerámica no han sido incluidos en el bono.

En Francia funciona desde el año 2019 un bono cultural para jóvenes muy popular, de 300 euros por persona. Está disponible durante 24 meses y la mayoría de los jóvenes se gasta la mayor parte de ese dinero en libros y manga japonés. El Gobierno del país vecino ha limitado a 100 euros el gasto en artículos digitales.

Italia dispone de una ‘app’ con una serie de cupones por valor de 500 euros para que los jóvenes de 18 años gasten en cine, música y conciertos, eventos culturales, libros, museos, y espectáculos de teatro, danza o música.

Los cinco pasos

1. Cumplir los 18 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.

2. Solicitarlo entre el lunes 25 de julio y el 15 de octubre.

3. Darse de alta en la página de certificado digital: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados. También se puede solicitar una identificación válida mediante el sistema ‘cl@ve’.

4. Entrar con las claves obtenidas en www.bonoculturajoven.gob.es, la web del Bono Cultural Joven. Darse de alta.

5. Solicitar los productos que se quieren consumir. Si no se vive cerca de una librería o tienda de videojuegos y se quiere consumir ese tipo de productos, hay que tener en cuenta que los gastos de envío no están incluidos en la tarjeta monedero. También están excluidas las compras en plataformas de venta como Amazon. Se recomienda además no consumir de golpe los 400 euros porque en las próximas semanas se sumarán a la campaña más participantes y se prevén ofertas especiales por parte de instituciones y comercios, aún más favorables, para los usuarios del bono cultural.