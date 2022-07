La aragonesa África Vázquez gana un premio Kelvin 505

Celsius 232, también conocido como El Celsius, es, quizá, el principal festival de literatura fantástica de carácter internacional que se organiza en España. Se celebra en la ciudad asturiana de Avilés desde el año 2011 y entrega unos premios, los Kevin 505, que cumplen ahora siete años y son ya una referencia en el sector. Este 2022 han distinguido la obra de una escritora zaragozana, África Vázquez, cuya novela ‘La balada de los magos’ (Munyx), primera entrega de la trilogía ‘El clan sin nombre’, ha sido elegida como Mejor Novela Juvenil en castellano del año pasado.

‘La balada de los magos’ se desenvuelve en un país imaginario, Gaerias, en el que conviven culturas distintas y en el que la magia es perseguida. La protagonista es Oonagh, una barda que se ve abocada a la magia. La novela apareció en septiembre pasado, la segunda entrega de la trilogía se publicó en mayo, y el tercer y último volumen llegará a las librerías en septiembre.

"Es una trilogía en la que he trabajado durante más de 10 años antes de sentarme a escribirla –señalaba este martes África Vázquez–, y en la que he querido fundir todo lo que me gusta de la fantasía, desde la tradición literaria del género a los nuevos lenguajes aportados por autores contemporáneos como Neil Gaiman. Es una novela juvenil pero que puede ser disfrutada también por adultos". África Vázquez aseguraba que, aunque algunos lectores le han sugerido ya la posibilidad de realizar un nuevo volumen, la historia se cierra definitivamente con la tercera entrega.

Escritora de varios géneros

África Vázquez (Zaragoza, 1990) es licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza. En 2008 ganó el Premio Jordi Sierra i Fabra de literatura juvenil y, desde entonces a hoy, ha publicado más de 20 libros de diferentes géneros, de la literatura histórica a la contemporánea, pasando por la fantástica y de ciencia ficción. Recientemente publicaba ‘El silencio de Berlín’ (Harper Collins Ibérica), una novela histórica ambientada en la Alemania nazi.

En la actualidad está trabajando "en una novela de fantasía histórica, que es un género que me atrae mucho, quizá por mi formación. No puedo adelantar el argumento, pero sí que tiene mucho que ver con la historia de España".

Junto a África Vázquez, han sido premiadas este año tres escritoras más: Laura Fernández por ‘La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Random House (mejor novela original en castellano); Susana Clarke, por ‘Piranesi’, de editorial Salamandra, (mejor novela traducida al castellano); y Naomi Novik por ‘Una educación mortal’, publicada por Umbriel (mejor novela juvenil traducida al castellano).