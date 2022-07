Silvana Estrada: "El Vive Latino es un festival muy generoso, hay que ir siempre"

En enero lanzó su último disco, Marchita, y desde entonces ha girado por Estados Unidos, Latinoámerica y Europa.La mexicana Silvana Estrada se define como "cancionera" y confiesa estar muy emocionada por formar parte de la primera edición del Vive Latino en España, una cita que entiende como el lugar idóneo para aunar las culturas de ambos lados del Atlántico.

Será la primera vez que visite Zaragoza, aunque ha estado en nuestro país en otras ocasiones. ¿Qué diría del público? ¿Qué acogida ha tenido su música en España?

Vine a España de gira por primera vez hace unos tres años y he repetido en varias ocasiones. Es un público maravilloso, hay mucha afinidad con lo que hago y la gente de aquí. Creo que México y España tienen una conexión muy fuerte, estéticamente y culturalmente.

Vive Latino celebra su primera edición en España. ¿Le hace ilusión ser una de la inauguradoras del festival al otro lado del charco?

Este festival es toda una institución en México, para mí es el más grande de toda Latinoamérica. Compartimos un idioma muy extenso, que envuelve un montón de culturas aquí y en España y este festival me parece que es un elemento muy unificador de todas ellas. El hecho de que lo vayan a hacer aquí me parece muy especial y me emociona mucho ser parte de ello.

Estudió jazz y se marchó a Nueva York a continuar su carrera. ¿Cómo fue la experiencia?

Estuve trabajando con mucha gente, conocí a muchos de mis ídolos, a todos los jazzistas que yo admiraba… Pero creo que lo más bonito fue que realmente me di cuenta de lo que quería, de que lo que más me gustaba era escribir canciones. Cuando te marchas de casa, empiezas a valorar de dónde vienes, tus raíces, tu cultura…En Nueva York aprendía que tenía que volver a la raíz, y lo cierto es que cada vez me siento más conectada con ella y con más ganas de renovar esa identidad mexicana.

Se dio cuenta de que quería escribir canciones. ¿Cómo es ese proceso creativo?

Ojalá fuera un solo proceso al cual acudir para que siempre salgan canciones. Lo cierto es que es una suma de procesos infinitos que corresponden a un montón de situaciones, en mi caso, emocionales. Escribo desde la poesía, desde querer entender, comprender y conectar con el alma humana, y luego me rodeo de mis instrumentos y llega la música.

¿Y cómo definiría su estilo musical?

Eso es muy difícil, nunca lo he sabido muy bien. Cuando saque el último disco, una revista musical americana lo catalogó como folclore experimental, pero yo hago canciones y soy una cantautora, aunque esto genera un poco de conflicto porque la gente no me considera como tal. Así que me gusta decir que soy cancionera, porque escribo canciones y las canto, y además es algo que tiene una especie de identidad folclórica, al menos aquí en México. El cancionero mexicano forma parte de esa raíz e identidad a la que quiero apelar todo el tiempo, a la poética de pertenecer. Pero al mismo tiempo me veo renovando y actualizando parte de ese folclore tradicional…

Ha comentado que el Vive Latino es toda una institución. Como conocedora del festival, ¿qué cree que lo hace tan especial?

El Vive Latino es un festival muy generoso, porque es un espacio en el que convergen un montón de bandas, un montón de músicas distintas. Nuestros países se unen por el lenguaje, pero las escenas musicales son muy distintas, y no solo la española y la latinoamericana, sino la latina en sí misma, porque cada país tiene sus diferencias. Creo que es un festival hay que ir siempre y con la mente abierta, porque te cambia para bien.