Juan Diego Botto, gran triunfador de los Premios Max con 'Una noche sin luna'

Los Premios Max celebraron este lunes sus bodas de plata invitando a los espectadores a "levantarse del sofá y volver al teatro", una gala que repartió mucho sus premios, pero en la que ‘Canto jo i la muntanya balla’, con tres galardones, y, sobre todo, Juan Diego Botto con ‘Una noche sin luna’, fueron los triunfadores en el Teatro Principal de Mahón.

La gala contó con las actuaciones de artistas insulares como la voz dulce de Julia Colom, el músico Marco Mezquida, Lorena Bonnin, Miguel Sergi Gil, Martin Leiton y la actriz Samantha Hudson, que cantó una versión de ‘Parole’ envuelta en un minivestido de perlas.

Juan Diego Botto obtuvo el premio al mejor actor por ‘Una noche sin luna’, un monólogo escrito y protagonizado por él sobre los aspectos más desconocidos de Federico García Lorca, una obra que recibió también el Max al mejor espectáculo teatral.

Botto no pudo acudir al acto por encontrarse rodando y recogió el premio su hermana, la actriz Nur Levi, que leyó un mensaje del intérprete en el dedicaba el premio a su madre, Cristina Rota, de la que resaltó que le inculcó "el amor al oficio y el respeto a la profesión". Además, se lo dedicó a todos los hombres y mujeres que, como Lorca, "siguen esperando en las cunetas de nuestro país a que se haga justicia" y espera que sus restos puedan tener una sepultura "digna junto a sus seres queridos".

Mónica López se alzó con el galardón a la mejor actriz por su papel en ‘De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda’.

El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona se llevó a casa los dos premios a los que optaba por ‘Baile de bestias’, mejor espectáculo y mejor intérprete masculino de danza, mientras que la mejor intérprete femenina de danza fue Lucía Lacarra -discípula del aragonés Víctor Ullate- por ‘In the still of the night’.

Pasado el ecuador de la gala, un emocionado José Luis Alonso de Santos recogió el Max de Honor. Sus compañeros le recibieron en pie y le rindieron un homenaje con un largo y cálido aplauso, tan intenso como los que interrumpieron su irónico y divertido discurso en el que agradeció a su familia por haber inventado las historias que ha contado. "Yo solo estaba allí", dijo el dramaturgo y director vallisoletano. Un galardón que dedicó también a técnicos, músicos y actores: "Yo he puesto mis sueños y mis palabras, pero ellos han puesto su vida, el Max es de ellos. Me han dado mucho más de lo que yo les ha dado". Una razón por la que, en un alarde de humildad, decidió que la parte del premio que le corresponde era la peana, una ocurrencia que arrancó carcajadas y aplausos.

‘Company’, protagonizada y dirigida por Antonio Banderas, logró el premio al mejor espectáculo musical. El actor envió un audio en el que reiteró su compromiso con la escena española y su determinación por seguir luchando por las artes escénicas "porque es un arte vivo que se necesita".