Los teloneros de los Rolling Stones calientan motores en Aragón

De la intimidad de la sala Zeta de Zaragoza –este viernes– y la sala Corleone de Sabiñánigo –este sábado– al abrazo multitudinario el próximo miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid como teloneros de los Rolling Stones. Este es el apabullante tránsito que experimentarán Javier Vargas y John Byron Jagger –sobrino de Mick Jagger– en apenas cuatro días.

"A lo largo de mi carrera he tocado junto a Santana, B. B. King o Sly & The Family Stone. Pero estoy muy ilusionado de abrir la noche para un grupo que nos ha inspirado a todos. ¿A quién no le gustan los Rolling? ¿Quién no querría estar en nuestro lugar? Va a ser una experiencia brutal porque en sus actuaciones se genera una energía muy bestia", explica Vargas.

El guitarrista madrileño, que vive entre su ciudad e Ibiza, colaboró en el pasado y compartió giras con Chris Jagger, hermano del cantante de Sus Satánicas Majestades. "Hace tres años me llamó para decirme que su hijo John Byron venía a Ibiza. Quedamos y mientras tomábamos unas cervezas vimos que conectábamos musical y personalmente. A John Byron le apasiona el blues, el funk... compartimos el ADN. Así que decidimos grabar el disco ‘Move on’, que presentamos en el Reino Unido. Lo escuchó Mick y por eso nos ha ‘fichado’ como teloneros. Estoy muy agradecido por esta oportunidad", revela.

De espíritu inquieto e irreductible, Vargas también ha estado grabando recientemente un nuevo disco en Zaragoza, en los estudios Kiko’s, en esta ocasión junto al también inglés Merrick Wells. "Es un cantante muy bueno que lleva varios años instalado en Zaragoza. Nos intercambiamos ideas en la lejanía hasta que llegó el momento de grabar. Todavía faltan mezclas y el disco saldrá muy probablemente en 2023", avanza.

Con el concierto en Madrid, los Stones arrancarán la gira 'Sixty' que, tal y como ha revelado recientemente en una entrevista Ron Wood, será la última de la legendaria banda británica.