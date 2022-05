Sweet California aplaza su concierto en Zaragoza

Sweet California, el grupo femenino que ya ha vendido más de 100.000 discos en España, ha aplazado el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado en Zaragoza. A través de un comunicado, la organización señalaba este viernes que "lamentamos comunicar que, debido a cambios de última hora en la producción de la gira, el concierto de Sweet California previsto el 21 de mayo en el Festival Noches del Ebro queda aplazado. En breve comunicaremos una nueva fecha. La devolución de las entradas se realiza automáticamente a través de la plataforma de venta 'online'. Las entradas adquiridas serán válidas para la próxima fecha".

En Sweet California se integran actualmente Sonia Gómez, Alba Reig y Tamara Nsue, que sustituyó a Rocío Cabrera cuando abandonó el grupo en 2016. El trío fue descubierto por la discográfica Warner Music Spain y Must! Producciones, y actualmente cuenta con más de 100.000 discos vendidos, un MTV EMA a mejor artista español, un premio DIAL de la emisora Cadena DIAL España, 1 discos de oro y dos de platino, entre otras distinciones. Sweet California ha actuado en varias ocasiones en Zaragoza, y este sábado preveía hacerlo, con entradas entre 18 y 50 euros, en el Parque Deportivo Ebro, dentro del Festival Noches del Ebro.

Este año el grupo acaba de publicar 'Land of the Free', disco que salió a la venta el 25 de febrero, y que constituye la primera entrega de una bilogía. El disco, que iba a presentar en Zaragoza con su actuación, cuenta con ocho canciones, entre las que se incluyen temas ya conocidos, como 'Whisper', 'Bet on me' y 'Tu mitad de la Cama'.