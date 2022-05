Maria Alyokhina: "¡Por fin ha abierto Europa los ojos con el régimen de Putin!"

El colectivo Pussy Riot está inmerso en una gira europea que arrancó el pasado 12 de mayo en Berlín y que recalará en tres ciudades españolas: Barcelona (1 de junio en Razzmatazz), Zaragoza (2 de junio en la sala Oasis) y Madrid (4 de junio en la sala Shoko). La formación rusa ofrecerá el espectáculo ‘Riot Days’. Su líder, Maria Alyokhina 'Masha', acaba de escapar del arresto domiciliario que sufría en Moscú para unirse a sus compañeras. Atiende a HERALDO a través de una videollamada por Telegram.

¿Cómo se encuentra después de la huida que protagonizó hace dos semanas desde Moscú –donde permanecía bajo arresto domiciliario– a Bielorrusia y, finalmente, a Lituania?

Estoy un poco cansada, pero muy contenta por haberme reencontrado con mis compañeras de Pussy Riot para hacer una gira por Europa con nuestro espectáculo ‘Riot Days’.

¿Cómo se sintió en la escapada? ¿Pasó miedo?

Decidí que quería unirme a la gira del grupo e hice todo lo posible para lograrlo. Lo principal y lo realmente importante para mí es que lo conseguí, que la semana pasada ya pude actuar en Berlín y que dentro de dos semanas estaremos en España: en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid.

Ha actuado anteriormente en España, pero en esta ocasión, con la guerra en Ucrania como telón de fondo, va a ser incluso más especial.

Por supuesto. En primer lugar, vamos a hacer una llamada a la paz, para que de una vez por todas termine esta guerra que tanto daño está haciendo a tanta gente. En definitiva, el nuestro es un grito de libertad, por los derechos humanos y por la concordia. Además, lo que recaudemos por las entradas y por el ‘merchandising’ irá destinado al pueblo ucraniano.

¿Cree que la invasión rusa de Ucrania ha abierto los ojos de muchos países respecto a muchas de las cosas que ustedes llevan años denunciando de su país?

Lamentablemente, ha tenido que producirse esta invasión para que se calibre quién es Vladímir Putin y su régimen, y de lo que es capaz. No hay que olvidar que el conflicto en Ucrania no ha comenzado en febrero de este 2022, sino que en 2014 ya ocupó Crimea y nadie reaccionó, nadie hizo absolutamente nada. Se miró para otro lado. Sinceramente, creo que el foco tendría que ponerse sobre las personas que están sufriendo la ocupación de un país como Ucrania. Las acciones de Putin son una vergüenza, pero también lo que han hecho muchos dirigente europeos haciendo negocios con Rusia. Europa tendría que comprender que, en realidad, está sufragando esta guerra comprándole petróleo y gas a Rusia y también vendiéndole armas a lo largo de todos estos años.

Toda su vida adulta la ha desarrollado bajo el gobierno de Vládimir Putin. ¿Cómo le ha marcado ese hecho?

En mi adolescencia presencié el inicio del régimen de Vladímir Putin, que en aquellos momentos era muy diferente a cómo es ahora. Pero las cosas no tardaron en empeorar, a perseguirse a personas por sus ideas, situaciones y decisiones dramáticas... así hasta llegar hasta el desastre actual. Analizando todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años, se puede entender hasta dónde hemos llegado. Conozco a personas de 22 años que solo han conocido el régimen de Putin. No han tenido ningún otro presidente. La de estas personas es una historia muy interesante porque, a pesar de lo que han vivido, muchas de ellas no apoyan las ideas de Putin y se oponen en un entorno hostil.

Usted incluso fue a la cárcel en Siberia durante dos años, cuando tenía 24, por "vandalismo motivado por el odio religioso" tras una ‘performance’ en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. ¿Cómo fue aquella experiencia tan dura?

He padecido juicios penales, fui arrestada en seis ocasiones en diez meses desde julio hasta marzo y fui condenada a dos años de cárcel en un campo de prisioneras. En el sistema penitenciario ruso, más que internas somos esclavas de trabajos forzados. Tienes que trabajar muy duro en jornadas de doce horas durante seis días a la semana, con un salario irrisorio de tres euros al mes y todas uniformadas. Es terrible que suceda esto en el siglo XXI. Lo peor de todo es que deshumanizan a las personas para que olviden que son seres humanos.

¿Extrajo algo positivo?

Me sirvió para reafirmarme en mis creencias, para sentir en mi piel y ver con mis ojos la crueldad del sistema de Putin y para conocerme mucho más a mí misma.

Curiosamente, usted estudió Periodismo.

Estudié Periodismo en la Universidad hasta el cuarto curso, cuando fui arrestada y encarcelada. Cuando cumplí con la condena no terminé la carrera porque satisfice el sueño de toda estudiante de Periodismo, crear un medio de comunicación, que en mi caso fue Mediazona, que se centra en el sistema judicial, policial y penal de Rusia.

¿Cómo fue su infancia? ¿Con qué soñaba dedicarse?

Mi gran aspiración de niña era publicar un libro y lo conseguí en 2017 con ‘Riot Days’. También soñaba con viajar alrededor del mundo para cambiarlo y eso, dentro de mis posibilidades, también lo estoy consiguiendo.