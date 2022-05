Una veintena de artistas jóvenes pintan los bancos del Parque Grande

La ilustradora Paola Craver dice, mientras trabaja en el Banco de los Niños, “no es frecuente que te den un banco en un parque para pintar y que además te toque la Niñez. Y yo he querido rendir homenaje a mi propia infancia, a cosas que me han pasado, personajes que me han enriquecido, etc.”. A la par, Paola confiesa algunas de sus pasiones: Robert Crumb, sin duda, y Álvaro Ortiz. “Los he estudiado en la carrera en Historia del arte y me interesan mucho”, añade.

Como los pintores impresionistas que salieron a las afueras de París para entender mejor el paisaje y quizá la colmena de vidas de la ciudad, un puñado de jóvenes artistas, ilustradores y diseñadores, que han estudiado y estudiado en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, se han ido al Parque José Antonio Labordeta para realizar el proyecto Bancos de Color. Están todos ellos en el cuidado paseo de las Bearneses, en una atmósfera ideal e idílica, cerca de la escultura de Miguel Fleta, y sobre ellos los jóvenes creadores empezaban el viernes su proyecto: realizar una representación plástica de temas tan variados, concretos y abstractos, como la paz, la amistad, el amor, la ciencia, la solidaridad, la tolerancia, la salud, hasta la mismísima Zaragoza. Carlota Vicente Padrol, alias ‘Soy Padrol’, trabaja en un cachirulo de fondo, del que se alza el relieve de la basílica del Pilar dibujada en una especie de tinta blanca.

Los bancos están ubicados en el paseo de Los Bearneses del Parque Grande. Francisco Jiménez

El trabajo, en realidad, comenzó ayer. Casi todos los artistas se afanaron en lijar sus bando y en darle imprimación. Invirtieron al menos unas cuatro horas. Y esta mañana ya estaban allí muy temprano y casi todos recibieron la felicitación del alcalde de Zaragoza Jorge Azcón, Natalia Chueca, consejera de Servicio Públicos y Movilidad, y Paloma Espinosa, concejala delegada de Educación.

Simpático y rocero como a él le gusta ser, hablaba con los artistas. Y así, como quien no quiere la cosa, entre su frase favorita -“me encanta, qué chulo es”, acompañada de “¿has hecho boceto?”- y otros comentarios sobre el color, el motivo iconográfico y el tiempo de ejecución, Azcón se iba enterando de cosas: de una pareja que compartía el amor y el arte; del apoyo de Aralar al Banco de la Ciencia, de Andrea Cebollada, -les dijo: “Sois una empresa de Cuarte y apoyáis Zaragoza. Buena gente”-; de la ausencia del artista, que aún no había llegado, aunque sí había lijado su banco. "Habrá tenido una noche agitada y se ha confiado", se oyó.

Los bancos están ubicados en el paseo de Los Bearneses del Parque Grande. Francisco Jiménez

A Jorge Gecko, en el Banco de la Amistad, tras dedicarle el adjetivo “fenomenal” a su propuesta, le dijo: “Qué buen nombre te han elegido tus padres”. Risas. La actitud expansiva de Jorge Azcón, que avanzaba sobre la pista de tierra o de arena compactada con las manos abiertas y caídas a lo Gary Cooper, era secundada por Natalia Chueca y Paloma Espinosa. Ambas elogiaban los trabajos. Los tres querían ver el boceto digital o a veces reproducido en el teléfono móvil. Cuando no lo había, decían: “¿Hay boceto o lo llevabas todo en la cabeza?”. Y les daban las gracias. O se reían con gusto y respeto, como sucedió ante la joven que había convertido su banda en el cuerpo de una sandía: la carne roja, la piel verdosa y las semillas más bien negras. Los tres aplaudían el empeño y seguían su ruta.

También se sumó a la comitiva desde el primer instante Eliseo Lafuente, gerente de HERALDO, y Roberto Isasi, director de marketing de HERALDO. Como había que acudir al desfile y la jura de bandera, Jorge Azcón acabó su trayecto ante la antigua biblioteca del Parque Labordeta, que decora Vera Galindo, diseñadora e ilustradora. “Este espacio era una biblioteca. Ha venido gente a decírmelo. Y se va a recuperar como tal y lo que yo estoy haciendo es, como está en medio de la naturaleza, otorgarle motivos de paisaje, flores, etc.,. pero también quiero que tenga cosas oníricas, animales imaginarios, que tenga un poco de la fantasía habitual de los libros”, dijo la artista. Y el bibliotecario Albano Hernández añadió: "Ahí empecé mi carrera de bibliotecario".

Los bancos están ubicados en el paseo de Los Bearneses del Parque Grande. Francisco Jiménez

Por lo regular, la gente se para ante los bancos y hace comentarios generosos. Una joven, que volvía de correr, se detuvo ante el Banco del Amor, de Leticia Torcal, y pregunta: “¿Puedo tomarle una foto al banco?”. “Claro. A los corazones les añadiré palabras y frases de amor en varios idiomas luego, como se ve en el boceto. Lo más increíble fue una pareja ha colocado los dos candados del amor por abajo. Me parece tan increíble como bonito”. Dijo y le mostró los dos candados que parecía besarse entre el suelo y el interior de las patas del banco.

‘Bancos de color’ es un proyecto organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con HERALDO. El patrocinador global de la iniciativa es FCC (Fomento de Construcciones y Contratas). Y hay 15 empresas que han apadrinado los bancos y artistas que los pintan: Grupo Hospitalario Hernán Cortés, Caja Rural de Aragón, Atlas Copco, Avanza, Mercazaragoza, Torre Outlet, Puerto Venecia, Gran Casa, Aralar, Residencia Emera, tapigrama, Sevenyty Eight, Ayuntamiento de La Muela y Ayuntamiento de Teruel. La profesora y artista Beatriz Zamorano es la coordinadora de los jóvenes creadores.