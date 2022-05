'El buen patrón' y la serie 'El reino', triunfadores de los Premios Platino

La cinta de Fernando León de Aranoa 'El buen patrón' y la serie argentina 'El reino' han sido los triunfadores de la IX Edición de los Premios Platino que se han celebrado este domingo 1 de mayo en Ifema Palacio Municipal de Madrid.

La película del cineasta madrileño ha logrado cuatro estatuillas, entre las que se encuentra la de Mejor Película Iberoamericana, Mejor Guion, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Cinematográfica, que ha recaído en Javier Bardem. El actor se lo ha dedicado a su madre, la también actriz Pilar Bardem, y a Juan Diego, recientemente fallecido. "Sé que está contenta porque se ha ido con ella Juan Diego, un maestro que nos ha dado este país, un maestro en su ética como ciudadano", ha expresado al recoger el premio.

El director de la película, Fernando León de Aranoa, que ha subido hasta tres veces al escenario para recibir las distinciones, ha asegurado que "es posible un cine artísticamente ambicioso hecho que no dé espaldas al publico", sino que tenga "complicidad con él".

Por su parte, la serie argentina 'El Reino' se ha alzado con tres premios Platinos como Mejor o Teleserie Iberoamericana de Ficción o Documental, Mejor Interpretación de Reparto (Joaquín Furriel) y Mejor Creador (Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro).

La ceremonia también ha contado con la intervención de Carmen Maura por su Platino de Honor, quien ha compartido el premio con los actores y actrices que trabajan en los países de Iberoamérica. "Me he sentido muy querida. Mi experiencia ha sido súper gratificante, he conocido a gente distinta", ha asegurado.

La intérprete, visiblemente emocionada, también ha puesto en valor la importancia del séptimo arte en su vida. "Ser actriz me ha ayudado muchísimo, entre otras cosas a no volverme loca", se ha sincerado, al tiempo que ha bromeado sobre que ya no quiere más premios Goya: "No quiero más. Ya tengo bastante", ha comentado.

La gala ha sido uno de los primeros grandes eventos después de la retirada obligatoria de la mascarilla en espectáculos interiores, por lo que ha visto a la gran mayoría de los asistentes del público sin ella. También se han lanzado mensajes contra la guerra en Ucrania donde se ha mostrado un cartel en el que ponía 'Paz' en cincuenta idiomas "para que lo entienda todo el mundo" y se han repartido papeles entre el público de color amarillo y azul emulando la bandera de Ucrania.

Los galardones se han estregado en IFEMA Palacio Municipal de Madrid, en una gala que ha estado conducida por la cantante y actriz argentina Lali Espósito y el actor Miguel Ángel Muñoz. Además, también ha habido actuaciones musicales de Kany García, Lali, Nia, Pedro Fernández y Rozalén, y una aparición sorpresa de Ana Belén interpretando la canción 'Sólo le pido a Dios'.

Por parte de las autoridades, han acudido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

En la elección de las obras audiovisuales nominadas ha participado un jurado compuesto por 135 miembros de 22 países para que ningún territorio pueda decantar el proceso de votación en sentido alguno. La novena edición de los premios ha contado con nominaciones de once países diferentes, siendo España, México, Argentina, Brasil y Colombia los países con más candidaturas.