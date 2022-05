Diez series para ver el 1 de mayo

'In my Skin' // Filmin

2

Sin dejar el lado más desfavorecido de las sociedades capitalistas encontramos 'In my skin', una serie original de la BBC que acaba de estrenar la exquisita Filmin. El boca a boca se ha unido a los reconocimientos en forma de premios -como el Bafta al mejor guion- para convertirla en una de las más vistas de la plataforma. La serie no gira exactamente en torno al mundo laboral, pero las consecuencias del desempleo o los ambientes en trabajos no cualificados forman parte del precario mundo en el que se mueve Bethany, la protagonista de la serie. En medio de la grisura de los paisajes suburbiales del sur de Gales, la joven trata de superarse a sí misma y 'hackear' el igualmente gris futuro que el sistema tiene reservado para ella como hija de un padre alcohólico y una madre bipolar. Pese a los tintes dickensianos de la trama, la serie mantiene un aura sobre todo gracias a las excelentes interpretaciones y un guion llenos de matices y de verdad.