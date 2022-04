Llanto por la tierra perdida

Hace unos días, Carla Simón era entrevistada en televisión a propósito de su nueva película, ‘Alcarràs’, ganadora recientemente del Oso de Oro del Festival de Berlín. Escuchando sus palabras y viendo su forma de expresarse, la delicadeza de sus gestos y la manera exquisita de hablar, tuve muy claro que el cine de esta joven realizadora es muy, muy bueno, gracias, en parte, a esa personalidad suya, poseedora de una sensibilidad extrema derivada de su conocimiento del ser humano.

Si Carla Simón asombró hasta a los más exigentes con la magnífica ‘Verano 1993’, esta vez vuelve a conmover al público con su estilo narrativo directo y sensible a través de la historia de una familia de agricultores. Una familia que ha trabajado durante ochenta años una tierra que no era de su propiedad, una tierra de melocotoneros que van a ser sustituidos por placas solares.

Carla Simón no pretende ofrecer aquí un discurso grandilocuente sobre el mundo rural, los efectos de los tiempos que cambian y los problemas de quienes trabajan la tierra. Aunque todos ellos son aspectos siempre presentes en la película. Lo que la directora hace es situarse en una tierra que conoce, entre gentes y situaciones que no le son ajenas. Y desde esa posición, con la mirada cálida y la mano firme, tierna y humana con sus personajes y sus circunstancias, pero sin perder nunca la perspectiva, la objetividad y la claridad, narra una historia tan hermosa en sus protagonistas y relaciones, en los atisbos de una infancia en el campo y en la vida joven que no ha de encontrar futuro, como dolorosa y triste en sus pérdidas. Y de esto último dan buena cuenta hijos, padres y, sobre todo, ese abuelo que conoció un tiempo en el que los pactos entre señores se cerraban con un apretón de manos.

Muy buena película y estupendo guión. Y grandísima historia dirigida por una cineasta que conoce el terreno que pisa y no resbala.