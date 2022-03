Como los embarazos no deseados y el aborto provocan siempre tanto debate, comenzaré por decir que ‘El acontecimiento’, la película de la francesa Audrey Diwan que ganó el año pasado el León de Oro de la Mostra de Venecia, no es un filme a favor o en contra del aborto.

Es un filme sobre lo que sucedía en tiempos de la prohibición, narrando la historia de una joven estudiante que se queda embarazada y no quiere ser madre en ese momento de su vida, lo que la lleva a realizar un recorrido demasiado trágico.

Quienes llegamos a conocer una España en la que estaba prohibido el aborto, en donde quienes se lo podían pagar se iban a Londres y en la que, también, muchas mujeres arriesgaban sus vidas, incluso morían, provocándose abortos o poniéndose en manos de cualquiera, intuíamos, aunque no pasásemos por ese mal trago, que en torno al aborto se cernía una especie de nube negra. En Francia, donde se desarrolla durante los años 60 el argumento, el aborto no se legalizó hasta mediada la década de los 70. Por eso, como también se contaba en otro filme galo, ‘Un asunto de mujeres’, hubo quien hizo negocio con aquellas que querían interrumpir sus embarazos. Y ese aspecto del relato, basado en una novela de Annie Ernaux, es uno más de los apuntes sobrecogedores de este drama. La protagonista tiene claro que no puede ser madre, no puede acudir a ningún sitio y la pena por abortar es la cárcel.

Con todas estas circunstancias a cuestas, Audrey Diwan va construyendo una película muy real y, al mismo tiempo, muy dura, con secuencias de gran crudeza. Y no solo en sus aspectos puramente físicos. Esta historia es también dura porque hace un retrato a veces brutal de una sociedad en la que cualquier libertad por parte de una mujer era criticada con saña, mientras el hombre disfrutaba de un poder ilimitado en sus relaciones.

'el acontecimiento' *** Directora Audrey Diwan Guión Audrey Diwan y Marcia Romano, basado en la novela de Annie Ernaux Intérpretes Anamaría Vartolowei, Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami, Pio Marmai Francia. 2021. 100 minutos.

‘El acontecimiento’, con una actriz prodigiosa, es dura, trágica, y un retrato realista que deja un sabor muy amargo.