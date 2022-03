Cuatro jóvenes dan a conocer la repoblación del Alto Aragón a través de un podcast

El cierre de una etapa ha dado el comienzo a otra. Javier Castillo, Bruno Fortea, Serena Iordache y Joan Sánchez, cuatro jóvenes entre 22 y 24 años, se conocieron en 2017 cuando comenzaron a estudiar Periodismo en Barcelona. Pronto se hicieron buenos amigos y se han acompañado hasta el último momento de sus estudios. Juntos hicieron el Trabajo Final de Grado que concluía su periodo universitario y que ahora han conseguido materializar.

Son muchas las personas y proyectos que hablan del fenómeno de la despoblación “pero hay personas que luchan contra ella desde hace años y nos demuestra que no existe una única forma de combatirla”, explican. Por ello, bajo el nombre de ‘Repoblados’ estos cuatro jóvenes han creado un podcast que busca enseñar a sus oyentes la “otra parte” de la despoblación: las historias de aquellos que viven en la llamada ‘España vaciada’ y luchan contra este fenómeno. “Hemos recorrido pueblos en los que personas que no tienen nada que ver entre sí, pero reman cada día en la misma dirección. A pesar de haber impulsado proyectos de vida muy distintos y de tener ideas muy diferentes, todos contribuyen a repoblar esta zona”, explica Javier Castillo, uno de los componentes del equipo.

“’Repoblados’ son las historias de resistencias vecinales, de pueblos que luchan por su futuro, de sueños cumplidos, de planes familiares, de proyectos sindicales, de iniciativas empresariales y de ‘okupaciones’ colectivas que contribuyen a mantener la vida en el norte de Aragón”, reivindica Iordache.

El primer capítulo de 'Repoblados' está dedicado al municipio de Caneto. J. Castillo

La repoblación en el Alto Aragón

Castillo, el único oscense del grupo, concretamente de Barbastro, y gran interesado en los asuntos que condicionan la vida de los habitantes del Alto Aragón, invitó al resto de sus compañeros a pasar unos días en Aínsa -el lugar donde ha crecido parte de su familia- para enseñarles los parajes de la comarca del Sobrarbe. “Cuando visitamos Jánovas y les conté la historia de este pueblo, enseguida surgió la idea de que podíamos hacer nuestro trabajo sobre la resistencia de sus vecinos. Pero sobre el pasado de este pueblo ya había hablado hasta Jordi Évole. Como empezaba a haber alguna casa en proceso de rehabilitación, pensamos que era mejor darle la vuelta y hablar de su presente y de su futuro”, explica el barbastrense.

En cuanto al resto de los miembros del equipo, no todos tienen esta conexión con la comunidad aragonesa. Serena, Bruno y Joan son de Cataluña, pero, “después de recorrer el norte de Aragón y haber conocido muchos de sus pueblos, ya se consideran medio de aquí”, comenta Javier.

Son muchos los pueblos recorridos para el proyecto que, aunque unidos por un mismo objetivo, admiten que cada uno de ellos es diferente. También son muchas las historias que esconden estos municipios, desde unos vecinos que lucharon contra la creación de un pantano a la instauración de una escuela sin exámenes ni pupitres o la ocupación de uno de ellos: “Nunca imaginamos que acabaríamos hablando con dos alemanes y dos belgas en una aldea ‘okupada’ del valle de la Solana a la que solo se podía acceder andando” -puede escucharse su historia en el capítulo ‘Valle Okupado’-, cuenta Serena.

Más de 800 reproducciones

“Un pueblo sin niños y sin escuela, es un pueblo sin vida o al menos un pueblo a punto de desaparecer. En Caneto no solo hay niños, si no una escuela muy poco convencional que fundaron los nuevos repobladores”. Así comienza su primer capítulo, publicado hace algo más de un mes y que cuenta ya con más de 800 reproducciones entre YouTube, iVoox , Spotify y Apple Podcast. “La verdad es que no pensábamos que fuera a llegar más allá de nuestra familia y nuestros amigos. Estamos muy agradecidos con la acogida”, cuenta Bruno.

Para la difusión de estas historias, cuentan con perfiles en Instagram y Twitter, donde comparten, cada domingo, un nuevo episodio -de entre 30 y 40 minutos-, así como pequeños avances e historias de los protagonistas.

“En cada capítulo, visitamos un pueblo o una zona golpeada por los estragos de la despoblación, pero que, décadas después ha conseguido revertir una tendencia que parecía imparable o ha recuperado la vida que había perdido por completo”, explica Serena. El objetivo del grupo es conseguir que los oyentes “aprendan de todos los capítulos y saquen sus propias conclusiones sobre cómo actuar contra la despoblación”.