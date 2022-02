Jorge Aparicio: “En ‘Golosinas’ los niños se dispersaron, como si improvisaran y continuaran el juego”

El Villano Films estrena ‘Golosinas’ de Jorge Aparicio, con guión de Manuel Aparicio, un cortometraje de apenas cinco minutos que, desde un punto de vista infantil, analiza brevemente temas como la amistad, la muerte y la naturalidad en medio de la adversidad, que puede ser la enfermedad o la conciencia de la pérdida. El pase será el sábado 19, a las 12.00, en el Centro de Historias. Jorge Aparicio celebra este año su décimo aniversario como realizador, y cuenta con tres jovencísimos actores: Teo Infante, Amélie Valdovín y Valentina Pereyó, los tres de seis años.

¿Cómo surge el documental? ¿Quería reflexionar sobre la muerte, el más allá, el modo en que los niños se enfrentan a ese misterio y lo resuelven?

La idea de este cortometraje de ficción surge de dos partes, la primera la recomendación literaria de la ilustradora Blanca BK en una entrevista para HERALDO, se trata del cuento ‘Regaliz’, de Silvia Van Ommen. La segunda surgió de un debate curioso y anecdótico que se produjo en el aula de mi sobrina Olivia, de seis años, y que su profesora nos contó. Con ambas ideas combinadas, surgió la historia. Quiero hablar de la muerte, de cómo está influenciando en la infancia películas como ‘Coco’, o festividades como Halloween. También resaltamos la fuerte amistad que tienen los niños a esa edad.

¿Cree que en los juegos de los niños la muerte puede ser algo natural?

La muerte es algo que irremediablemente tenemos que pasar de cualquier manera. Ya seamos nosotros mismos o por familiares, amigos compañeros, incluidas las mascotas. Si, hay que prepararse y concienciarse, como algo natural. Y, como dirían ‘Les Lhutiers’, “a los niños hay que decirles siempre la verdad”.

¿Es también una conexión con los abuelos?

En mi opinión es que la relación abuelos/nietos es muy fuerte a edad temprana, cuándo estos fallecen te quedas con una imagen muy grata y si lo hacen siendo un niño lo perciben de una manera diferente a los adultos.

Sorprende que, pareciendo una pieza sencilla, en un jardín, la cantidad de gente que ha trabajado...

Si, parece elemental, pero hay mucho trabajo en ella. Se trata de una pieza infantil, pero, como en cualquier película, no solo estoy yo y los niños, también un equipo de muchas personas detrás, como mis familiares de El Villano Films, el ‘coach’ de actores Antonio Valdovín y un equipo técnico que aporta su oficio y conocimientos.

Jorge Aparicio vivió la incertidumbre y el placer de trabajar con niños. A.C./Heraldo

¿Es tan fácil hacer un corto como parece o es, en el fondo, un trabajo cinematográfico casi de relojería?

No, no es nada fácil, si quieres que te quede un buen producto. Aparentemente parece sencillo, pero no hay que olvidar que, en este caso, los protagonistas son niños. Para ellos y para algunos fue su primera experiencia en la interpretación. La relojería viene también de los plazos que nos marcamos y tener que terminar el rodaje días después por la lluvia. Siempre aparecen problemas de este tipo

"Para mí el buen corto se basa en una buena historia y cómo la quieres contar, el guion es fundamental. Las interpretaciones han de ser impecables, el sonido, la imagen, la música… en fin, todo", dice Jorge Aparicio.

¿Qué debe de tener un buen corto?

Para mí el buen corto se basa en una buena historia y cómo la quieres contar, el guion es fundamental. Las interpretaciones han de ser impecables, el sonido, la imagen, la música… en fin, todo.

¿Cómo responden los niños, juegan de verdad o se aprenden sus papeles y los interiorizan?

Aprendí de las palabras de Pilar Palomero, cuándo tomó el rodaje de ‘Las niñas’ como un juego. Tuvimos varios ensayos previos con Antonio Valdovín como ‘coach’ de actores, quien tiene experiencia, ya que ha trabajado numerosas veces con niños, entre ellos su propia hija Amélie. Los niños están aprendiendo a leer ahora en el colegio, por lo cual fue necesario que Antonio les leyera el guion repetidamente para que lo memorizaran. Pero en todo momento quisimos que lo tomaran como un juego. Lo conseguimos, creo, ya que muchas veces se dispersaron, como si improvisaran y continuaran el juego. En el montaje ha quedado lo más natural posible, juegan con esa mezcla de inocencia, inquietud y filosofía que tienen.

LA FICHA

‘Golosinas’. Dirección: Jorge Aparicio. Guión: Manuel Aparicio. Reparto: Teo Infante, Amélie Valdovín y Valentina Pereyó. Estreno: sábado 19 de febrero, a las 12.00. Centro de Historias.